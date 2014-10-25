查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 消费广场 ·广告：龙港天缘婚介 ·广告：千百合 ·图文：江城食用油价持续下跌 ·广告 ·广告：幸福佳缘 ·取暖器有了壁画式 ·切勿购买万用插座 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告：龙港天缘婚介 · 广告：千百合 · 图文：江城食用油价持续下跌 · 广告 · 广告：幸福佳缘 · 取暖器有了壁画式 · 切勿购买万用插座 18 消费广场 2014.10.25 星期六 广告：幸福佳缘 楚天都市报讯 诚信品牌婚介政府批准真实可靠资料核实成功率高情缘热线：13971140516 地址：武汉市汉阳王家湾郭茨口 汉江阳光城12楼女部1.外来妹急征婚：32岁，来自农村，肤白貌美，短婚无孩，父办建筑公司资产雄厚，寻孝顺真诚男士，合缘速婚，可继承家业也可助你发展，地不限。155272279132.饮料批发商：34岁，短婚无孩，气质佳，出手大方，独自经商多年，房宽经优，虽有物质金钱，生活很是孤单无助，诚寻老实本分有缘男上门共同发展，带孩最好，贫富地不限。181710462933.漂亮农家女：36岁,短婚未育,秀气端庄,随父经商多年,市内多套住房,渴望真诚重情男上门成家,婚后可投资你喜欢的事业,55岁内,外地优先。156232900934.柔情女人：38岁，短婚无孩，来自农村，贫寒家境迫使我独自创业，在汉办厂多年，独住，有房车，渴望有缘男速与我成家，结婚费用全包，地不限。156232901055.孤单好女人：40岁，离异无孩，自办企业多年，资产丰厚，有缘速婚，只要你本分老实身体好，我愿为你付出一切，带孩最好，不限地区和经济。155272279136.来帮我好吗：44岁，丧偶无负担，来自农村，自办加工厂生意红火，求真心实意男上门帮我，你无需任何经济负担，体健真诚的你尽快来吧。181710462937.真人真事：46岁，丧偶无孩，独居，从小孤儿院长大，能吃苦耐劳，真诚待人，自办装修公司，资丰收入稳，孤单的我不论你贫富和地区，只要健康，知冷热，我会真心付出一切。156232900938.招夫上门：48岁,丧偶无负担,善良纯朴,独居,自办建筑公司,收入丰厚,生活无忧,我不在乎你的经济财貌,只求与一位身体健康忠厚实在的你共度一生，年龄地区不限。156232901059.好想有个家：50岁，来自农村，无孩，夫因病去世留下生意产业，为晚年有伴，不计财富，只要你关心体贴疼爱，可来厂帮我，有爱心农村人最好。1552722791310.温柔女厂长：52岁,丧偶无孩,丰满迷人，独住宽房，资产丰厚，住房多套出租，虽有财富却内心孤单，寻有后人的老伴上门共度晚年，财产由你安排，财貌城乡不限，可上门查看。1817104629311.诚寻老伴：55岁,丧偶无孩,是孤儿,温柔善良,长期资助贫困儿童,已退休,独住宽房,另有商铺出租,人到晚年倍感孤单,寻忠厚老实男,不论贫富。1562329009312.共度夕阳红：58岁,丧偶,一女远嫁,肤白温柔,夫经商多年留下家业财产,晚年不求大富大贵,寻健康老伴说说心里话,年龄地不限,可上门查看。15623290105

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