查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 消费广场 ·广告：龙港天缘婚介 ·广告：千百合 ·图文：江城食用油价持续下跌 ·广告 ·广告：幸福佳缘 ·取暖器有了壁画式 ·切勿购买万用插座 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告：龙港天缘婚介 · 广告：千百合 · 图文：江城食用油价持续下跌 · 广告 · 广告：幸福佳缘 · 取暖器有了壁画式 · 切勿购买万用插座 18 消费广场 2014.10.25 星期六 原料价格持续走低餐饮消费需求不旺 图文：江城食用油价持续下跌 楚天都市报讯 本报记者曹磊 实习生岳梦琪 摄影：记者萧灏



记者近日走访市场发现，武汉多家卖场的食用油开始全面降价，最高降幅超过10%。批发市场的信息显示，各类食用油价格已连续四周走低。分析人士称，这与原料供应充足、餐饮终端消费不旺等因素有关，短期内仍将持续疲软。



终端市场油价下调



昨天下午，在武昌徐东中商平价超市里，丁阿姨买了一桶5升装调和油。“不到60块钱，比前段时间便宜了蛮多。”丁阿姨说。

记者注意到，在这家超市里，多款食用油都刚刚换了新的价签。“就这两天降的价。”导购人员说。在这里，5升装金龙鱼调和油从67元调至57.9元，还加送400毫升；福临门5升裝葵花籽油从81元调至71.9元，加送900毫升，综合降幅最高超过10%。

记者随后又走访徐东沃尔玛、汉口香港路、北湖西路等多家超市和粮油市场发现，多款食用油价格呈现全面降价的趋势。

武汉白沙洲农副产品大市场人士介绍，从9月29日开始，食用油价格已连续四周下跌。



原料降价消费不旺



“食用油价格持续下跌，主要原因还是原料价格持续低迷，且供货非常充足。”武汉市农业局相关人士介绍，从今年上半年以来，国际国内原料价格一直处于供大于求的状态，尤其是国际大豆丰产，直接拉低了食用油价格。

白沙洲大市场粮油部负责人也介绍，在国际大豆丰产的情况下，国内各大油脂企业的库存都难以消化，新增的产量又会增加库存，只能以降价的形式走量销售。

卓创农业粮油分析师段连伟告诉记者，自2014年以来，散装油、菜籽油等散装油均已跌至2008年以来的最低点。加上餐饮业及大宗采购锐减，而产量却一直稳定，必然影响到价格走势。



短期价格难有提振



据了解，此轮食用油价格下调，是益海嘉里、中粮等粮油企业在今年的第二次降价，两次降价均超过10%，其中金龙鱼食用油的价格下调幅度累计达到23%。

“在食用油库存压力普遍较大，消费市场可能持续疲软的情况下，食用油价格短期内难提振。”段连伟介绍。

对此，白沙洲大市场的粮油批发商段鑫（化名）也认为，从10月到明年农历春节之间，没有传统假日，无论是家庭用油还是餐饮用油的量，都不会有明显提升，尤其在推崇清淡饮食的健康理念之下，食用油市场价短期很难回升。





