查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 消费广场 ·广告：龙港天缘婚介 ·广告：千百合 ·图文：江城食用油价持续下跌 ·广告 ·广告：幸福佳缘 ·取暖器有了壁画式 ·切勿购买万用插座 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告：龙港天缘婚介 · 广告：千百合 · 图文：江城食用油价持续下跌 · 广告 · 广告：幸福佳缘 · 取暖器有了壁画式 · 切勿购买万用插座 18 消费广场 2014.10.25 星期六 广告：千百合 楚天都市报讯 高层次婚恋专家团队十八年执业金牌口碑，铸就美好姻缘是我们最大的心愿，为徘徊中的您找到理想的终身伴侣www.1000baihe.com

热线：82717893 82717896 13545110477 招聘老师：13545110477 硕博免费登记：QQ657456043特别推荐：事业机关干部,50岁,1米80,大学,前妻女儿国外,有经济基础,车房,有修养有爱心,觅知书达理的贤淑女士,带一女为佳。

男部1.武钢能动公司助工，注册建造师：27岁，1米77，本科，未婚，薪稳，单独婚房高知家庭，阳光大气有事业心，觅文静的未婚女士。2.公务员：28岁，1米72，本科，未婚，薪优，宅宽，善良忠厚的我没有太多言语，觅单纯可爱女士过平淡的生活。3.长江水利委设计院工程师：29岁，1米80，硕士，未婚，年收入优，车房全，大气睿智，觅温柔知识型的未婚女士。4.中国海关公务员：31岁，1米81，本科，未婚，高薪，3*2*2，温文尔雅，觅气质佳人综合素质好的未婚女士。5.电子商务公司老总：32岁,1米76,海归硕士,未婚,资产雄厚,名车优宅,才华横溢,觅性格活泼有素质的知识女士。6.局机关技术员：34岁,1米76，本科，未婚，年薪丰厚，汉口有住房，性格温和风趣，有责任心，期待有缘的你牵手。7.国企办公室主任：38岁,1米72,大学,离未育,月薪稳,两处住宅,重情本份,觅35岁内愿生育的女士,职业城乡不限。8.事业单位干部：41岁,大学,1米74,离单身,薪稳,车房俱优,有修养有爱心,觅35岁左右性格文静，持家的女士。9.161医院外科医生，正团级：42岁，1米72，硕士，前妻女儿国外，薪稳有房，品正貌端，觅有素质的温柔贤淑女士。10.高校博导，传统文化集团老总：43岁,博士,1米73,离,资丰,车房全,敬业深沉，觅35岁左右懂生活的女士。11，企业中层干部：44岁，1米80，大学，前妻小孩国外，传统而正直，有爱心，觅性格温柔的居家女子，带孩佳。12.空军正团转业，现政府副处公务员：45岁,1米74,大学,离单身，薪稳有房，忠厚本份，有修养，觅有缘的你牵手。13.集团公司会计师：46岁，1米70，大学，丧偶，月薪8000元，两处住房，传统，正直，风趣，期待温柔的有缘女士。14.省电力公司：48岁，1米75，大学，离，年收入优，车房，特有北方人的豪爽大气，重情重义，觅温柔居家的女士。15.国家安全厅：49岁，1米77，硕士，离单身，薪稳有房公车，传统，大气，重生活品质，期待家庭型的女士。16.台湾投资商，董事长：50岁，1米70，大学，离无子女，资产优，车房，宅心仁厚，觅热爱生活健康的单身女士。17.武昌大学领导：54岁,1米73,大学,离一女国外,经济优,独居3*2，公车,作风严谨,觅热爱生活健康的单身女士。18.军人转业，企业家：57岁,1米75,大学,丧偶,资产雄厚,江边住宅,深沉和善,军人气概觅温柔聪慧,会理家的女士。

女部1.公务员：25岁，1米63，本科，未婚。薪稳，高知家庭独女,肤白清纯，身材窈窕,觅有责任感的未婚男士。2.市规划设计院工程师：27岁,1米65,海归硕士,未婚,收入优,自购车房,有着落叶之静美，觅有事业心的未婚男士。3.家族企业独女：31岁，1米70，硕士，未婚,五官精致，窈窕动人,寻求有素质有能力的单身男士。4.金融投资公司副总：36岁,1米62,海归本科,离,年收入优,自购车房,轻盈纯净，肤白清秀,觅品正有修养的男士。5.武昌大学老师：39岁，1米67，本科，离未育,收入稳定，车房,宛如绿茶，清淡优雅,觅条件相当有修养的男士。6.企业董事长：47岁,1米60,大专,离一女,资产雄厚,车房全,肤白玲珑,妩媚迷人,觅有素质真心成家的单身男士。

温馨提示理性征婚诚信待人

地址：汉口永清街·汉飞青年城1337室（解放公园1号门正对面）





