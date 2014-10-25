查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 消费广场 ·广告：龙港天缘婚介 ·广告：千百合 ·图文：江城食用油价持续下跌 ·广告 ·广告：幸福佳缘 ·取暖器有了壁画式 ·切勿购买万用插座 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告：龙港天缘婚介 · 广告：千百合 · 图文：江城食用油价持续下跌 · 广告 · 广告：幸福佳缘 · 取暖器有了壁画式 · 切勿购买万用插座 18 消费广场 2014.10.25 星期六 广告：龙港天缘婚介 楚天都市报讯 军嫂创办政府批准诚信服务直至成功监督电话：15392858455地址：中山大道硚口区226号1806室女部1.外来美丽商人：34岁，未婚，肤白貌美，现经营酒业批发，资产雄厚，寻善良品好男士共建爱巢，外地男带孩上门佳，49岁内，合缘可助你发展，到你处购房安家都可。153928584552.真情告白：38岁，短婚未育，貌好迷人，父母年事已高，庞大的工厂需要你我来接管，地区年龄不限，带孩视亲生，拒绝游戏，但求真诚。181640689823.靓丽美少妇：41岁，丧偶无孩，气貌好,现经营外贸食品批发生意十分兴旺,虽有钱财生活却很孤单，人生不求财貌但求终生结伴，58岁内，贫富地不限。合缘速来家查看。153776922154.寻人间真情：43岁，丧偶无孩，温柔美丽，无父无母，独自创业，房宽经优，孤单的我不在乎你的经济条件，但求有家和爱的港湾，58岁内，外地打工者佳，可来家查访。153928584555.真诚求缘：45岁，丧偶无孩，来自农村，朴实大方美丽，现独自经营大型皮具批发，资产雄厚，只有财富却无爱的滋润，内心痛苦的我诚寻真诚本分的男士，63岁内，任何条件不限，外地打工者佳。181640689826.丰满美丽药业商：47岁，丧偶无孩，贤惠美丽朴实，经商多年收入丰厚，经济代替不了我的孤单，寻可靠的男士，65岁内，只要不嫌弃我无孩，我愿用生命来保护你和家人。153776922157.急招夫女厂长：49岁，丧偶无孩，常年行善捐款，来自农村，住房多套，以车代步，寻愿成家帮我打理工厂男，65岁内，外地打工者佳，见后直接来厂查看，可安排子女就业。153928584558.千里寻夫：51岁，丈夫病故留下大型公司，无力管理，住房豪宅多处，以车代步，出手大方，善良，寻真心帮我打理生意男士上门成家，65岁内，贫富地域不限，合缘来家查看。181640689829.物流老板：54岁，丧偶，一女国外成家，貌美显年轻，庞大的公司需你来帮我管理，不在乎你的贫富地区，寻65岁内健康本分上门男，合缘速婚，可上门查看，可投资项目。1537769221510.城中村美富婆：56岁，丧偶无负担，丰满迷人，温柔出手大方，因修地铁拆迁获丰厚资金，住房多套，求真情老实的男士，所有财政由你支配，只想有个家，年龄地区贫富不限，有缘可到你处购房安家。1539285845511.女厂长招夫：59岁，丧偶无孩，自办厂十多年，创下不菲产业，人到晚年别无他求，虽有住房门面，老来无依无靠，诚寻相伴不离不弃上门的男士，有缘家产与你的子女共享，贫富地不限，可上门查看，合缘速婚。1816406898212.丰满迷人女医生：61岁，夫国外经商病逝，告老还乡，携大笔资金回国寻伴，住房门面都有出租，孤单的我诚寻有后人老伴上门，一切财产由你安排，贫富年龄不限，外地最好，合缘速婚，可上门查看。1537769221513.设计院女干部退休：63岁，丧偶，貌好丰满，住房门面都有，月收万元，特会照顾人，做菜手艺绝妙，孤单无伴的我寻老伴上门共度晚年，有后人最好，年龄地不限，可上门看。15392858455

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