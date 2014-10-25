斗菊擂台赛邀你来夺“花王”图文：新天籁舒适操控面面俱到不怕“丈母娘”图文：东湖通道施工正酣首段湖底隧道封顶鲁磨路5条公交首发站点将调整开奖公告
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 第17版 经济生活
·斗菊擂台赛邀你来夺“花王”
·图文：新天籁舒适操控面面俱到不怕“丈母娘”
·图文：东湖通道施工正酣首段湖底隧道封顶
·鲁磨路5条公交首发站点将调整
·开奖公告
楚天都市报电子版
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17 经济生活 2014.10.25 星期六
鲁磨路5条公交首发站点将调整
    楚天都市报讯 （记者黄永进 通讯员余毅）记者昨从武汉市交委公交办获悉，自本月28日起，鲁磨路光谷广场的5条公交线路，首发站点将进行调整。
    据介绍，为缓解光谷广场周边道路交通压力，合理优化公交场站资源，改善交通环境，因此调整公交513路等5条线路首发站点，具体为：18、513、755路，首站由鲁磨路光谷广场调整为珞喻路光谷广场；405、732路，首站由鲁磨路光谷广场调整为民族大道光谷广场。这5条公交线路走向、终点站、开收班时间均不变。


   