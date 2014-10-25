查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 经济生活 ·斗菊擂台赛邀你来夺“花王” ·图文：新天籁舒适操控面面俱到不怕“丈母娘” ·图文：东湖通道施工正酣首段湖底隧道封顶 ·鲁磨路5条公交首发站点将调整 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 斗菊擂台赛邀你来夺“花王” · 图文：新天籁舒适操控面面俱到不 · 图文：东湖通道施工正酣首段湖底 · 鲁磨路5条公交首发站点将调整 · 开奖公告 17 经济生活 2014.10.25 星期六 鲁磨路5条公交首发站点将调整 楚天都市报讯 （记者黄永进 通讯员余毅）记者昨从武汉市交委公交办获悉，自本月28日起，鲁磨路光谷广场的5条公交线路，首发站点将进行调整。

据介绍，为缓解光谷广场周边道路交通压力，合理优化公交场站资源，改善交通环境，因此调整公交513路等5条线路首发站点，具体为：18、513、755路，首站由鲁磨路光谷广场调整为珞喻路光谷广场；405、732路，首站由鲁磨路光谷广场调整为民族大道光谷广场。这5条公交线路走向、终点站、开收班时间均不变。





