斗菊擂台赛邀你来夺“花王”图文：新天籁舒适操控面面俱到不怕“丈母娘”图文：东湖通道施工正酣首段湖底隧道封顶鲁磨路5条公交首发站点将调整开奖公告
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第17版 经济生活
·斗菊擂台赛邀你来夺“花王”
·图文：新天籁舒适操控面面俱到不怕“丈母娘”
·图文：东湖通道施工正酣首段湖底隧道封顶
·鲁磨路5条公交首发站点将调整
·开奖公告
楚天都市报电子版
----  
 
17 经济生活 2014.10.25 星期六
图文：东湖通道施工正酣首段湖底隧道封顶
    楚天都市报讯 昨日，记者从武汉城建部门了解到，东湖通道湖底隧道首段当日封顶，这标志着东湖通道主体结构后续施工将进入快速推进期。据介绍，这一段将作为样板，为东湖隧道后期大面积施工提供经验。
    据了解，东湖通道是国内最长的城中湖隧道，总长10.6公里，其中湖底隧道段长约5.1公里。记者胡勇谋 通讯员杨雯 王璇 实习生唐瑞峰摄


   