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经济生活
2014.10.25 星期六
图文：东湖通道施工正酣首段湖底隧道封顶
楚天都市报讯 昨日，记者从武汉城建部门了解到，东湖通道湖底隧道首段当日封顶，这标志着东湖通道主体结构后续施工将进入快速推进期。据介绍，这一段将作为样板，为东湖隧道后期大面积施工提供经验。
据了解，东湖通道是国内最长的城中湖隧道，总长10.6公里，其中湖底隧道段长约5.1公里。记者胡勇谋 通讯员杨雯 王璇 实习生唐瑞峰摄