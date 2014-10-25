查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 经济生活 ·斗菊擂台赛邀你来夺“花王” ·图文：新天籁舒适操控面面俱到不怕“丈母娘” ·图文：东湖通道施工正酣首段湖底隧道封顶 ·鲁磨路5条公交首发站点将调整 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 斗菊擂台赛邀你来夺“花王” · 图文：新天籁舒适操控面面俱到不 · 图文：东湖通道施工正酣首段湖底 · 鲁磨路5条公交首发站点将调整 · 开奖公告 17 经济生活 2014.10.25 星期六 图文：新天籁舒适操控面面俱到不怕“丈母娘” 楚天都市报讯 随着车市发展，国内汽车消费者越来越理性，因此，他们在选购的时候，自然会更挑剔、要求也相对提高。面对消费者犹如“丈母娘看女婿”般的严苛要求，东风日产新天籁通过丰富的产品性能，为消费者带来超越期待的用车体验。

众所周知，车辆的操控和舒适就好比“鱼与熊掌”，素来不易兼备。但凭借日产全球先进技术的支持，新世代天籁用事实说明，它的“面面俱到”将为消费者实现了操控和舒适的两大精彩享受，打造出名副其实的“动静佳宜”。所以，即使消费者是严苛的“丈母娘”，天籁也有能力得到她的青睐，不惧分毫。



自在随心，为您带来专属的动感驾控



如今，汽车市场的主流消费人群日趋年轻化。调查数据显示，2015年80后、90后消费者的比例将会达到58%左右，成为车市的“新生代”主流消费人群。

与上一代消费者不同，80后、90后消费者在信息爆炸的环境里长大，因此他们会更为注重汽车的设计，而非单纯把汽车当作代步工具。

因时而变，新天籁为了满足年轻消费者的需求，新天籁在外观上，一举突破旧有的稳重形象，整体造型更添时尚动感气息。从前脸看，雄鹰展翅造型的前格栅以及鲨尾式设计的大灯巧妙地融为一体，大气、豪迈；车身腰线凌厉、流畅，加上微翘的尾部，呈现出犹如猎豹捕猎时蓄势待发般的姿态，令人印象深刻。多种车身颜色选择，也迎合了不同消费者的个性需求。

操控方面，新天籁也给消费者焕然一新的感觉。新天籁拥有同级首创的梯形控制臂独立后悬挂和源自英菲尼迪的先进技术的ATC主动循迹控制系统。两者组成了“梯悬挂+ATC”组合，配合后轮辅助转向，最终大幅提升了车辆在变道超车、过弯时的轮胎抓地力，确保精准过弯、不推头、不甩尾。

再加上比上一代更加沉稳的底盘以及轻重适中的方向盘协同作用，车主在驾驶新天籁的时候更加得心应手。慢速或在城市道路上行驶时，车内保持了一贯优秀的舒适安静；当高速过弯的时，清晰的路面反馈、迅速响应以及精准的转向，则为车主在驾驶时再倍添一份自信从容。



舒适健康，给您独一无二的“天籁之音”



上一代天籁的舒适口碑极佳，在市场和消费者之间尽享“舒适之王”的美誉。而新天籁青出于蓝，凭借零重力健康乘坐系统、3D平视信息显示系统和全维超静音车体等舒适配置，进一步回馈消费者多年来的喜爱和支持。

首先，包裹性、支撑性极为出色的零重力健康姿态座椅，能够全面支撑腰椎、盘骨，减轻肌肉和脊椎负担，达到“零重力状态下”的脊椎健康舒适状况。

在车内仪表盘上，一个3D平视信息显示系统就安装在转速表和速度表之间——它将六大行车信息集于一身，方便驾驶者随时了解车辆信息。加上精心调教过的倾斜角度和3D显示效果，该显示屏上的内容也更加清晰易读，车主从此无需左顾右盼，眼睛的紧张程度得到了极大的舒缓。

行驶于繁华街道上，最惬意不过是守着宁静的一角，看路上人来人往，喧闹不已。新天籁通过采用双层吸隔音材料和低共振车身设计，实现吸音、隔音、降噪的全面提升，达到同级最优的静谧性，为消费者营造出更加安静的乘坐环境。

新天籁不仅为车主减低腰椎及视觉上的劳损，减低长期驾驶对身体的伤害，同时也注意呵护驾乘者的视觉和听觉，聆听美好的“天籁之音”。

自2013年上市，经历1年半的考验，新天籁精准的驾控、出色的弯道表现，获得了广泛的好评，为其积淀了良好的口碑。一辆能够在舒适性和操控性上做到“鱼与熊掌兼得”的汽车，“苛刻”的消费者自然乐见其成，而凭借舒适与操控的“双拳出击”，新天籁为消费者带来了双倍精彩的移动汽车生活。





