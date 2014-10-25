查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 经济生活 ·斗菊擂台赛邀你来夺“花王” ·图文：新天籁舒适操控面面俱到不怕“丈母娘” ·图文：东湖通道施工正酣首段湖底隧道封顶 ·鲁磨路5条公交首发站点将调整 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 斗菊擂台赛邀你来夺“花王” · 图文：新天籁舒适操控面面俱到不 · 图文：东湖通道施工正酣首段湖底 · 鲁磨路5条公交首发站点将调整 · 开奖公告 17 经济生活 2014.10.25 星期六 斗菊擂台赛邀你来夺“花王” 自养菊花都可以送去参赛 夺魁者将获5000元奖金 楚天都市报讯 （记者徐蔚 通讯员赵璇 陈长丽）秋风至，菊花黄。随着赏菊季节到来，武汉市第三届斗菊擂台赛也擂响战鼓，从明天起到11月1日，市民可以将菊花送到武汉植物园参展，赢取武汉市“菊花花王”等众多奖项。

即使是头一次养菊花，你也有机会参加比赛并获奖。据介绍，大赛没有专业限制，只要是本人亲自养护的菊花都可以送来参赛。比赛要求送展的菊花为独本菊（一盆一株、一株一花），每人送选的作品不超过5盆。参选的独本菊将在前期通过武汉市园林局的园艺师和武汉植物园菊花博士的遴选，评出初级养菊明星5名，中级养菊明星3名。最终，10盆独本菊将有资格进入斗菊擂台赛决赛，开展“菊王争霸”。

斗菊大赛决赛将在11月4日举行，“菊花花王”将获得5000元奖金和武汉市“菊花花王”证书一个，其他奖项也有相应的奖金或证书鼓励。另外，今年大赛还增设“最佳人气奖”，由50名大众评委选出，其养护者将获得奖金1000元。

本届斗菊大赛斗菊由武汉市园林局和武汉植物园主办，活动不收取任何费用，斗菊活动结束后市民可以将自己送展的菊花拿回。





