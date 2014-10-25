她决绝退出暗夜情我唯有默默将祝福留在街角再出发切记婚姻自主
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第16版 心灵有约
·她决绝退出暗夜情我唯有默默将祝福留在街角
·再出发切记婚姻自主
楚天都市报电子版
----  
 
16 心灵有约 2014.10.25 星期六
再出发切记婚姻自主
    楚天都市报讯 记者马俪 整理

    昨日见报的是《两次闪婚闪离，是我心太急还是雾里看花》，以下是读者的读后感——
    刘军锋：与其说是遇人不淑，不如说是佟彤在个人终身大事上草率盲目，缺乏主见，没有自主权，才造成两次闪婚闪离。跌倒了就爬起来，再次寻找爱情的路上一定要自己拿主意，深入交往了解再定终身，切不可让别人的意见左右你的人生。
    袁建忠：婚姻要随缘，但不可随性，更不可因为暂时没有遇到Mr.　right，担心成为剩女，便急于促销似地，把自己来个降价大处理。闪婚不是不行，但应该基于最起码的相互了解。结婚讲究水到渠成，不可仓促行事，即使有来自外部的压力，但埋单的人终究是自己。
    侯小娥：两次婚姻如出一辙，都是闪婚闪离，虽说有别人的原因，但你对自己有些不负责任。两次都是父母满意了，你没问问自己的内心是否愿意，就稀里糊涂地同意了，看似是听父母的话，实则让父母更伤心，自己也很受打击。婚姻是一生的大事，不论年龄多大，都不能马虎。
    看了今天的故事，你一定有话想说。请在今天13：00前发邮件至ctjiangshu@163.com，留下姓名、地址、邮编及手机号；还可上本版微博：楚天情感讲述http://weibo.com/u/3005124222参与互动。


   