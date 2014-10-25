查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 心灵有约 ·她决绝退出暗夜情我唯有默默将祝福留在街角 ·再出发切记婚姻自主 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 她决绝退出暗夜情我唯有默默将祝 · 再出发切记婚姻自主 16 心灵有约 2014.10.25 星期六 再出发切记婚姻自主 楚天都市报讯 记者马俪 整理



昨日见报的是《两次闪婚闪离，是我心太急还是雾里看花》，以下是读者的读后感——

刘军锋：与其说是遇人不淑，不如说是佟彤在个人终身大事上草率盲目，缺乏主见，没有自主权，才造成两次闪婚闪离。跌倒了就爬起来，再次寻找爱情的路上一定要自己拿主意，深入交往了解再定终身，切不可让别人的意见左右你的人生。

袁建忠：婚姻要随缘，但不可随性，更不可因为暂时没有遇到Mr. right，担心成为剩女，便急于促销似地，把自己来个降价大处理。闪婚不是不行，但应该基于最起码的相互了解。结婚讲究水到渠成，不可仓促行事，即使有来自外部的压力，但埋单的人终究是自己。

侯小娥：两次婚姻如出一辙，都是闪婚闪离，虽说有别人的原因，但你对自己有些不负责任。两次都是父母满意了，你没问问自己的内心是否愿意，就稀里糊涂地同意了，看似是听父母的话，实则让父母更伤心，自己也很受打击。婚姻是一生的大事，不论年龄多大，都不能马虎。

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