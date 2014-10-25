查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 心灵有约 ·她决绝退出暗夜情我唯有默默将祝福留在街角 ·再出发切记婚姻自主 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 她决绝退出暗夜情我唯有默默将祝 · 再出发切记婚姻自主 16 心灵有约 2014.10.25 星期六 她决绝退出暗夜情我唯有默默将祝福留在街角 楚天都市报讯 本报记者舒平



当激情来临时，已婚且有孩子的他没有收住，偷偷地与个性十足且单身的她同居了3年。他贪婪地以为这将是一辈子——妻子和情人，两个女人环绕身边。

可谁知，情人兀自退出，与人结婚。虽不舍得，他最终还是报以祝福。

21日，蔡俊康出差来武汉看到了本报的《心灵有约》栏目，于是打电话与记者约在沙湖公园见面。



■讲述：蔡俊康

■性别：男

■年龄：43岁

■学历：本科

■职业：服装设计师

■时间：10月21日

■地点：沙湖公园



酒吧的一个kiss让我沦陷



4年前，我有过一段刻骨铭心的婚外情，华丽开始，平淡结束。

本来我差不多已经把杨槿从记忆里冲洗掉了，不想前天经过街角的一家婚纱店时，她喊住了我。她完全变了，穿了裙子，头发留长，从当年的假小子变成了温婉的妇人模样，若不是她主动招呼，我肯定认不出来。她的职位也从店长变成了分公司经理。那天，看着她娉娉袅袅走远，过往在我脑海里汹涌翻滚起来。

2010年4月，在同学新开的酒吧，我认识了杨槿。她蓄着男孩一般的短发，男式西装，黑色紧身裤加上马丁靴，混合了俏皮和不羁的气质，丝毫不带一分“女人味”。她身上那股男孩气，让一向挑剔的我眼前一亮，一整晚我的眼神总若有若无地落在她身上。

当晚12点一过，大家都不知不觉地喝得有点分不清东西南北了，有的躺在座位上歇斯底里地跟着音乐唱歌，有的在舞池群魔乱舞，杨槿看样子也喝得差不多了，傻呵呵向我走近，把手搭在我肩上，我顺势一带，拥着她跳起舞来。她差不多整个人都挂在我脖子上，跳着跳着，她泪水泛滥，脸上的妆花了，睫毛膏混杂着泪水与鼻涕全蹭在我的毛衫上了，一边还在我耳边絮叨着，说我与她过世的丈夫同名……不知怎的，我突然情感迸发，把她抱得更紧了。我知道这不对，我有幸福的家，有结婚5年的娇妻，还有刚满3岁可爱的儿子，他们在外地，我一周回去一次。可内心的冲动无法阻遏。

一支舞曲结束，她大大咧咧在我脸上印了一个kiss，扬长而去。

经过旁敲侧击的打听，我知道了她的故事——想当模特，学的却是计算机，在一家知名婚纱店任店长，丈夫4年前患肝癌离世，他们感情很深，没有孩子，她一直未再嫁，喜欢看电影，36岁。



给予她我所能给予的关怀



第二天，我思前想后决定给杨槿打个电话，至少，我得让她知道我想她来当我的助理。

听得出来她有些惊喜，说了两个“好哇。”顿了半天又补充，“Outwardly, I was everything a well-brought up girl should be. Inside, I was screaming.”（“外表看,我是个教养良好的小姐,骨子里,我很反叛。”电影《泰坦尼克号》台词。）

我们疯狂地相爱了，工作上也配合得默契无比。我的事业在那个阶段是一个上升期，她身上所有的一切都令我着迷，让我的设计灵感源源不断。尤其是她不知什么时候就会冒出一段电影对白，让我无端生出狂喜，觉得怎么爱她都不够，愿意为她做一切，除了……婚姻。

早上我会为她准备好爱心早餐，吃饭时我帮她夹够不到的菜；鞋带松了，俯身帮她绑紧；她喜欢吃鱼，但不是很会吐鱼刺，所以我常买黄花鱼、青鱼、带鱼等鱼刺少的，如果买了鲫鱼就煮汤，买了武昌鱼就煎炸，让她只吃鱼腹肉；她夏天睡觉不喜欢吹空调，风扇也不能对着吹，所以每次我都是让室温降下来之后，关上空调，打开风扇睡眠模式；冬天晚上她手心常出汗，打冷颤，所以我的右手臂就给她当枕头，把她抱在怀里。各种节日或我俩的纪念日，我会适时送上礼物，给予我所能给予的关怀。

她很明事理，容忍我每周两次与妻子和儿子的通话，周末，她会清理好我的行李，开车送我到火车站，让我去看我的家人。

一切似乎都很完满。



不打扰是最深的祝福



因为她从未要求我给她任何承诺，我以为，只要我爱她，对她好，她会愿意做我永远的情人，我甚至想，以后哪怕两人都老了，我也不会离开她，我要养她一辈子。所以我从没意识到，她渴望的绝不仅仅只是这些。

去年，她意外怀孕了，是她一个人跑到一家医院做的检查。然后，她向我提出分手，说想留下这个孩子，她有能力照料好自己和孩子。我看到她眼神里的决绝和坚毅。于是，我赶紧向她承诺，容我想想，容我考虑考虑。

我没想到第二天到办公室，在公文包里发现了两封信，一封辞职信，一封给我的信，她说她不想为难我，也不想伤害我的妻子，她想找个男人嫁了，给孩子一个合法的身份，要我不要找她，她会过得很好。

那一刻，心很痛，我才发现我是多么爱她，多么舍不得她, 我可以为她离婚！哪怕众叛亲离！我到处托朋友找她，几个月后终于知道了她的消息。

我跟踪她来到一家餐厅，有一个男人在等她。我莽撞地走到她面前，她没有一丝惊慌，邀请我一起用餐，坦然地向我介绍那个叫梁国江的男人。在我面前，她没有隐藏与那男人之间的亲密，我如坐针毡，只觉自己来错了。分别时，她的眼睛写满请求，轻轻说，“You just stay away from me please.”（“求你离开我。”在她的影响下，只要有时间我俩就窝在家看碟，我知道这是《阿甘正传》的台词。）

那天下起了雨，我将脸仰起，让雨肆意地打在脸上、身上。以前每次下雨，杨槿都要拉我在雨中漫步，她说她喜欢吹着风，淋着雨，戴着耳机听着歌，有种实实在在的自由。缘过境迁，我没有想到，其实风吹在脸上还是有点冰冷的，小雨打到脸上，还是有疼痛的。

不打扰是最深沉的祝福。再后来，零星听到她的消息，她意外流产了，她还是结婚了，她又怀孕了……直到那天重逢，我默默地把祝福留在了街角的那家婚纱店，祝福她一切安好。（文中人物皆为化名）



【记者手记】



这样便好



本报记者舒平



蔡俊康的故事，让我想起戴佩妮的歌《街角的祝福》。

我这样说，并不代表我认为他们的曾经是对的。蔡俊康自私，明知道无法给予杨槿婚姻，却任激情泛滥。一个男人愿意娶一个女人，是对这个女人最大的尊重；杨槿明知道蔡俊康有婚姻，知道不可为，却还不羁地往笼子里钻。

不过，后来他们都适时地改正了错误，不管是被动还是主动。那就像戴佩妮唱的那样做吧，“若真遇见……我想我还是会站在某一个街角，不让你看到……就把祝福，留在街角。”





