第二天，我思前想后决定给杨槿打个电话，至少，我得让她知道我想她来当我的助理。 听得出来她有些惊喜，说了两个“好哇。”顿了半天又补充，“Outwardly, I was everything a well-brought up girl should be. Inside, I was screaming.”（“外表看,我是个教养良好的小姐,骨子里,我很反叛。”电影《泰坦尼克号》台词。） 我们疯狂地相爱了，工作上也配合得默契无比。我的事业在那个阶段是一个上升期，她身上所有的一切都令我着迷，让我的设计灵感源源不断。尤其是她不知什么时候就会冒出一段电影对白，让我无端生出狂喜，觉得怎么爱她都不够，愿意为她做一切，除了……婚姻。 早上我会为她准备好爱心早餐，吃饭时我帮她夹够不到的菜；鞋带松了，俯身帮她绑紧；她喜欢吃鱼，但不是很会吐鱼刺，所以我常买黄花鱼、青鱼、带鱼等鱼刺少的，如果买了鲫鱼就煮汤，买了武昌鱼就煎炸，让她只吃鱼腹肉；她夏天睡觉不喜欢吹空调，风扇也不能对着吹，所以每次我都是让室温降下来之后，关上空调，打开风扇睡眠模式；冬天晚上她手心常出汗，打冷颤，所以我的右手臂就给她当枕头，把她抱在怀里。各种节日或我俩的纪念日，我会适时送上礼物，给予我所能给予的关怀。 她很明事理，容忍我每周两次与妻子和儿子的通话，周末，她会清理好我的行李，开车送我到火车站，让我去看我的家人。 一切似乎都很完满。
不打扰是最深的祝福
因为她从未要求我给她任何承诺，我以为，只要我爱她，对她好，她会愿意做我永远的情人，我甚至想，以后哪怕两人都老了，我也不会离开她，我要养她一辈子。所以我从没意识到，她渴望的绝不仅仅只是这些。 去年，她意外怀孕了，是她一个人跑到一家医院做的检查。然后，她向我提出分手，说想留下这个孩子，她有能力照料好自己和孩子。我看到她眼神里的决绝和坚毅。于是，我赶紧向她承诺，容我想想，容我考虑考虑。 我没想到第二天到办公室，在公文包里发现了两封信，一封辞职信，一封给我的信，她说她不想为难我，也不想伤害我的妻子，她想找个男人嫁了，给孩子一个合法的身份，要我不要找她，她会过得很好。 那一刻，心很痛，我才发现我是多么爱她，多么舍不得她, 我可以为她离婚！哪怕众叛亲离！我到处托朋友找她，几个月后终于知道了她的消息。 我跟踪她来到一家餐厅，有一个男人在等她。我莽撞地走到她面前，她没有一丝惊慌，邀请我一起用餐，坦然地向我介绍那个叫梁国江的男人。在我面前，她没有隐藏与那男人之间的亲密，我如坐针毡，只觉自己来错了。分别时，她的眼睛写满请求，轻轻说，“You just stay away from me please.”（“求你离开我。”在她的影响下，只要有时间我俩就窝在家看碟，我知道这是《阿甘正传》的台词。） 那天下起了雨，我将脸仰起，让雨肆意地打在脸上、身上。以前每次下雨，杨槿都要拉我在雨中漫步，她说她喜欢吹着风，淋着雨，戴着耳机听着歌，有种实实在在的自由。缘过境迁，我没有想到，其实风吹在脸上还是有点冰冷的，小雨打到脸上，还是有疼痛的。 不打扰是最深沉的祝福。再后来，零星听到她的消息，她意外流产了，她还是结婚了，她又怀孕了……直到那天重逢，我默默地把祝福留在了街角的那家婚纱店，祝福她一切安好。（文中人物皆为化名）