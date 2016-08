查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 心灵有约 ·她决绝退出暗夜情我唯有默默将祝福留在街角 ·再出发切记婚姻自主 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 她决绝退出暗夜情我唯有默默将祝 · 再出发切记婚姻自主 16 心灵有约 2014.10.25 星期六 她决绝退出暗夜情我唯有默默将祝福留在街角 楚天都市报讯 本报记者舒平



当激情来临时,已婚且有孩子的他没有收住,偷偷地与个性十足且单身的她同居了3年。他贪婪地以为这将是一辈子——妻子和情人,两个女人环绕身边。

可谁知,情人兀自退出,与人结婚。虽不舍得,他最终还是报以祝福。

21日,蔡俊康出差来武汉看到了本报的《心灵有约》栏目,于是打电话与记者约在沙湖公园见面。



■讲述:蔡俊康

■性别:男

■年龄:43岁

■学历:本科

■职业:服装设计师

■时间:10月21日

■地点:沙湖公园



酒吧的一个kiss让我沦陷



4年前,我有过一段刻骨铭心的婚外情,华丽开始,平淡结束。

本来我差不多已经把杨槿从记忆里冲洗掉了,不想前天经过街角的一家婚纱店时,她喊住了我。她完全变了,穿了裙子,头发留长,从当年的假小子变成了温婉的妇人模样,若不是她主动招呼,我肯定认不出来。她的职位也从店长变成了分公司经理。那天,看着她娉娉袅袅走远,过往在我脑海里汹涌翻滚起来。

2010年4月,在同学新开的酒吧,我认识了杨槿。她蓄着男孩一般的短发,男式西装,黑色紧身裤加上马丁靴,混合了俏皮和不羁的气质,丝毫不带一分“女人味”。她身上那股男孩气,让一向挑剔的我眼前一亮,一整晚我的眼神总若有若无地落在她身上。

当晚12点一过,大家都不知不觉地喝得有点分不清东西南北了,有的躺在座位上歇斯底里地跟着音乐唱歌,有的在舞池群魔乱舞,杨槿看样子也喝得差不多了,傻呵呵向我走近,把手搭在我肩上,我顺势一带,拥着她跳起舞来。她差不多整个人都挂在我脖子上,跳着跳着,她泪水泛滥,脸上的妆花了,睫毛膏混杂着泪水与鼻涕全蹭在我的毛衫上了,一边还在我耳边絮叨着,说我与她过世的丈夫同名……不知怎的,我突然情感迸发,把她抱得更紧了。我知道这不对,我有幸福的家,有结婚5年的娇妻,还有刚满3岁可爱的儿子,他们在外地,我一周回去一次。可内心的冲动无法阻遏。

一支舞曲结束,她大大咧咧在我脸上印了一个kiss,扬长而去。

经过旁敲侧击的打听,我知道了她的故事——想当模特,学的却是计算机,在一家知名婚纱店任店长,丈夫4年前患肝癌离世,他们感情很深,没有孩子,她一直未再嫁,喜欢看电影,36岁。



给予她我所能给予的关怀



第二天,我思前想后决定给杨槿打个电话,至少,我得让她知道我想她来当我的助理。

听得出来她有些惊喜,说了两个“好哇。”顿了半天又补充,“Outwardly, I was everything a well-brought up girl should be. Inside, I was screaming.”(“外表看,我是个教养良好的小姐,骨子里,我很反叛。”电影《泰坦尼克号》台词。)

我们疯狂地相爱了,工作上也配合得默契无比。我的事业在那个阶段是一个上升期,她身上所有的一切都令我着迷,让我的设计灵感源源不断。尤其是她不知什么时候就会冒出一段电影对白,让我无端生出狂喜,觉得怎么爱她都不够,愿意为她做一切,除了……婚姻。

早上我会为她准备好爱心早餐,吃饭时我帮她夹够不到的菜;鞋带松了,俯身帮她绑紧;她喜欢吃鱼,但不是很会吐鱼刺,所以我常买黄花鱼、青鱼、带鱼等鱼刺少的,如果买了鲫鱼就煮汤,买了武昌鱼就煎炸,让她只吃鱼腹肉;她夏天睡觉不喜欢吹空调,风扇也不能对着吹,所以每次我都是让室温降下来之后,关上空调,打开风扇睡眠模式;冬天晚上她手心常出汗,打冷颤,所以我的右手臂就给她当枕头,把她抱在怀里。各种节日或我俩的纪念日,我会适时送上礼物,给予我所能给予的关怀。

她很明事理,容忍我每周两次与妻子和儿子的通话,周末,她会清理好我的行李,开车送我到火车站,让我去看我的家人。

一切似乎都很完满。



不打扰是最深的祝福



因为她从未要求我给她任何承诺,我以为,只要我爱她,对她好,她会愿意做我永远的情人,我甚至想,以后哪怕两人都老了,我也不会离开她,我要养她一辈子。所以我从没意识到,她渴望的绝不仅仅只是这些。

去年,她意外怀孕了,是她一个人跑到一家医院做的检查。然后,她向我提出分手,说想留下这个孩子,她有能力照料好自己和孩子。我看到她眼神里的决绝和坚毅。于是,我赶紧向她承诺,容我想想,容我考虑考虑。

我没想到第二天到办公室,在公文包里发现了两封信,一封辞职信,一封给我的信,她说她不想为难我,也不想伤害我的妻子,她想找个男人嫁了,给孩子一个合法的身份,要我不要找她,她会过得很好。

那一刻,心很痛,我才发现我是多么爱她,多么舍不得她, 我可以为她离婚!哪怕众叛亲离!我到处托朋友找她,几个月后终于知道了她的消息。

我跟踪她来到一家餐厅,有一个男人在等她。我莽撞地走到她面前,她没有一丝惊慌,邀请我一起用餐,坦然地向我介绍那个叫梁国江的男人。在我面前,她没有隐藏与那男人之间的亲密,我如坐针毡,只觉自己来错了。分别时,她的眼睛写满请求,轻轻说,“You just stay away from me please.”(“求你离开我。”在她的影响下,只要有时间我俩就窝在家看碟,我知道这是《阿甘正传》的台词。)

那天下起了雨,我将脸仰起,让雨肆意地打在脸上、身上。以前每次下雨,杨槿都要拉我在雨中漫步,她说她喜欢吹着风,淋着雨,戴着耳机听着歌,有种实实在在的自由。缘过境迁,我没有想到,其实风吹在脸上还是有点冰冷的,小雨打到脸上,还是有疼痛的。

不打扰是最深沉的祝福。再后来,零星听到她的消息,她意外流产了,她还是结婚了,她又怀孕了……直到那天重逢,我默默地把祝福留在了街角的那家婚纱店,祝福她一切安好。(文中人物皆为化名)



【记者手记】



这样便好



本报记者舒平



蔡俊康的故事,让我想起戴佩妮的歌《街角的祝福》。

我这样说,并不代表我认为他们的曾经是对的。蔡俊康自私,明知道无法给予杨槿婚姻,却任激情泛滥。一个男人愿意娶一个女人,是对这个女人最大的尊重;杨槿明知道蔡俊康有婚姻,知道不可为,却还不羁地往笼子里钻。

不过,后来他们都适时地改正了错误,不管是被动还是主动。那就像戴佩妮唱的那样做吧,“若真遇见……我想我还是会站在某一个街角,不让你看到……就把祝福,留在街角。”