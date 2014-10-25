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襄阳购新能源汽车可享多项优惠政
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图文：棉花地里突然冒热气温度高
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荆楚扫描
2014.10.25 星期六
襄阳购新能源汽车可享多项优惠政策
消费者最高可享11.4万元补贴
楚天都市报讯 （记者高东起）昨悉，襄阳市《关于加快襄阳新能源汽车产业发展的实施意见》和《襄阳市新能源汽车推广应用实施办法》已正式实施。
按规定，2015年12月31日前，消费者在襄阳购买并办理登记手续的新能源汽车，在中央财政补贴的基础上，还将给予地方配套补贴。
以普通小轿车为例，纯电续驶里程高于250公里的车型，今年国家确定的最高补贴为5.7万元，加上该市再补贴5.7万元，消费者购车最高可享受11.4万元的补贴。此外，该市还免征车辆购置税和车船税。