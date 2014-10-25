查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 荆楚扫描 ·广告：湖北手机报 ·广告：完美佳缘 ·广告：湖北手机报 ·轿车翻下山沟 ·襄阳购新能源汽车可享多项优惠政策 ·图文：棉花地里突然冒热气温度高得可蒸熟鸡蛋 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告：湖北手机报 · 广告：完美佳缘 · 广告：湖北手机报 · 轿车翻下山沟 · 襄阳购新能源汽车可享多项优惠政 · 图文：棉花地里突然冒热气温度高 15 荆楚扫描 2014.10.25 星期六 襄阳购新能源汽车可享多项优惠政策 消费者最高可享11.4万元补贴 楚天都市报讯 （记者高东起）昨悉，襄阳市《关于加快襄阳新能源汽车产业发展的实施意见》和《襄阳市新能源汽车推广应用实施办法》已正式实施。

按规定，2015年12月31日前，消费者在襄阳购买并办理登记手续的新能源汽车，在中央财政补贴的基础上，还将给予地方配套补贴。

以普通小轿车为例，纯电续驶里程高于250公里的车型，今年国家确定的最高补贴为5.7万元，加上该市再补贴5.7万元，消费者购车最高可享受11.4万元的补贴。此外，该市还免征车辆购置税和车船税。





