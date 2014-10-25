查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 荆楚扫描 ·广告：湖北手机报 ·广告：完美佳缘 ·广告：湖北手机报 ·轿车翻下山沟 ·襄阳购新能源汽车可享多项优惠政策 ·图文：棉花地里突然冒热气温度高得可蒸熟鸡蛋 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告：湖北手机报 · 广告：完美佳缘 · 广告：湖北手机报 · 轿车翻下山沟 · 襄阳购新能源汽车可享多项优惠政 · 图文：棉花地里突然冒热气温度高 15 荆楚扫描 2014.10.25 星期六 轿车翻下山沟 事发竹山县 致2死1伤 楚天都市报讯 （记者关前裕 通讯员张帅）前日21时许，竹山县236省道楼台乡路段观音沟景区附近，一辆轿车失控翻下山沟，造成车上人员2死1伤。

当日22时16分，竹山消防官兵赶到事故现场进行救援，经侦查发现，一辆悬挂“鄂C W6057”牌照的轿车跌入了路旁15米深的山沟里，车身严重变形，车上3名人员被困。

经过近一个小时的努力，消防官兵将3名被困者救出来，但遗憾的是，其中两人已遇难，另一人被紧急送医抢救。目前，事故原因正在调查。





