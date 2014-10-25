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图文：棉花地里突然冒热气温度高
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荆楚扫描
2014.10.25 星期六
轿车翻下山沟
事发竹山县 致2死1伤
楚天都市报讯 （记者关前裕 通讯员张帅）前日21时许，竹山县236省道楼台乡路段观音沟景区附近，一辆轿车失控翻下山沟，造成车上人员2死1伤。
当日22时16分，竹山消防官兵赶到事故现场进行救援，经侦查发现，一辆悬挂“鄂C W6057”牌照的轿车跌入了路旁15米深的山沟里，车身严重变形，车上3名人员被困。
经过近一个小时的努力，消防官兵将3名被困者救出来，但遗憾的是，其中两人已遇难，另一人被紧急送医抢救。目前，事故原因正在调查。