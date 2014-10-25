查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 荆楚扫描 ·广告：湖北手机报 ·广告：完美佳缘 ·广告：湖北手机报 ·轿车翻下山沟 ·襄阳购新能源汽车可享多项优惠政策 ·图文：棉花地里突然冒热气温度高得可蒸熟鸡蛋 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告：湖北手机报 · 广告：完美佳缘 · 广告：湖北手机报 · 轿车翻下山沟 · 襄阳购新能源汽车可享多项优惠政 · 图文：棉花地里突然冒热气温度高 15 荆楚扫描 2014.10.25 星期六 图文：棉花地里突然冒热气温度高得可蒸熟鸡蛋 供电部门一查 原系附近村民乱接电线造成漏电所致 楚天都市报讯 图为：热气不断从坑里冒出



（记者陈咏 通讯员贾国红 许继雄）前日，汉川一棉花地里，突然冒出热气。有人拿出一枚鸡蛋，放在地里一个洞内，一会儿竟然蒸熟了。汉川供电部门排查发现，系附近电线漏电，对地导电产生热能导致。

前日早上6时许，汉川市麻河镇四联村十四组农妇金大嫂起床发现，自家门前一片棉花地里突然冒出热气。金大嫂的丈夫见状，在地里挖开一个直径约20厘米、深约30厘米的洞查看究竟，结果洞内冒出的热气更多了。

当日中午12时许，附近村民闻讯纷纷赶来看热闹。有一名好奇的村民往洞内放置了一枚鸡蛋，几分钟后拿出来，鸡蛋居然熟了。是地下有温泉，还是地震前兆？当地村民纷纷猜测。

当地政府、国土资源、供电等部门得知消息后，立刻赶往现场疏散群众，排查原因。为防止意外发生，麻河镇供电所对该村断电，并对附近线路逐户排查。

不久，当地供电人员赶到现场，并对棉花地进行了深挖，随着深度和宽度的加大，热气也越冒越多。至下午3时40分许，汉川市国土资源局根据现场情况，排除地质灾害，并指示设置警戒线，继续观察。

下午4时许，洞内热气开始逐渐减少，直至消失。此时，供电部门经过检查，终于解开了棉花田里突然冒热气之谜。

问题的源头出在距现场约30米远的夏某家。供电人员介绍，夏家大门前有一个空气开关（距离地面约3米高），本应接在该空气开关上部的一根进火线，被违规接在了下部。由于接线位置较低，这根进火线在夏家门口接触到了一条悬挂广电电缆的钢索，电流沿着这条钢索前行，通过金大嫂家门前一根电杆的牵拉钢绳时，发生对地导电，从而产生热能。由于违规搭线，空气开关并未跳闸，加之事发时夏家无人居住，也未发现异常。所幸，当地相关部门及时排险，才未造成意外发生。

供电部门提醒广大村民，不要私搭、乱接电线，长期无人的家庭，更应切断电源，以免发生意外。





