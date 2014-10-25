查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 荆楚扫描 ·广告：湖北手机报 ·广告：完美佳缘 ·广告：湖北手机报 ·轿车翻下山沟 ·襄阳购新能源汽车可享多项优惠政策 ·图文：棉花地里突然冒热气温度高得可蒸熟鸡蛋 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告：湖北手机报 · 广告：完美佳缘 · 广告：湖北手机报 · 轿车翻下山沟 · 襄阳购新能源汽车可享多项优惠政 · 图文：棉花地里突然冒热气温度高 15 荆楚扫描 2014.10.25 星期六 广告：完美佳缘 楚天都市报讯 军嫂创办成功率高诚信服务数万会员供选择急招坐班老师 地址：武汉市汉阳区汉阳大道358号女部1.寻缘：31岁，离异无孩，肤白美丽，在汉打拼多年，已购住房，现经营服装店，收入丰，经历一段失败的婚姻后更懂得珍惜，寻人品好顾家男，只要你对我好，其他不限。156233610582.美少妇寻缘：33岁，短婚未育，天生丽质，肤白貌美温柔，善解人意，随父经商多年，家境殷实，实力雄厚，寻有责任心人品好，事业心强的男士上门牵手，贫富地不限。156071210963.善良美貌女：36岁，丧偶无孩，肤白甜美可人，出生农村，温柔善良，独自经营建材生意，住房两套，寻一位忠厚老实健康的男士上门帮我，55岁内城乡不限，可带孩。156230109624.靓女寻重情男：40岁，肤白丰满长相好，出生农村，经营皮具厂，打拼多年车房全，夫与儿不幸车祸双亡，孤单无助的我寻重情忠厚可靠顾家男，贫富地不限，可上门。156233610585.真情外来妹：42岁,无孩,从小父母双亡，现独自经营丈夫留下事业，虽有金钱物质却孤单无助，诚寻健康善良顾家忠厚男士共享人生，带孩视亲生，贫富地不限。156230667826.特别推出：44岁，丧偶无孩，肤白丰满，是孤儿，住房两套，经营农场，资产丰，备感孤单，诚寻有孩的老伴，不计财貌，只要健康可靠有爱心，有缘速婚，其他不限。130180792857.真人真事：46岁，肤白丰满，来自农村，福利院长大，忙于事业一生未育，现独自打理大型工厂，资产丰厚，寻老实健康男，可上门或去你处购房安家，65岁内城乡不限。156230109628.女厂长：48岁，丧偶无负担，出生于农村，为人低调朴实，现经营一大型公司，生意红火，急寻60岁左右，会持家，有责任心，身体健康的男士为伴，本人亲谈。188711777129.急找老实人：50岁，肤白丰满，因父母早逝，照顾妹妹一生未育，如今妹妹已出国，现自办工厂，资丰但孤单，寻健康真心成家男，年内完婚，可上门，贫富地不限。1562306678210.特别推出：52岁，丧偶无孩，肤白丰满显年轻，来自农村在汉经营工厂，住房两套，另有门面出租，忙碌后备感孤单，希望得到你的爱，只要你健康真心对我好，其他不限。1562336105811.真心寻伴：53岁，丧偶无孩，是孤儿，温柔善良，长期资助贫困儿童，已退休，独住宽房，另有厂房出租，人到晚年备感孤单，寻忠厚老实男，贫富地不限。1560712109612.自办实体女：54岁，丧偶，来自农村，因做地铁拆迁获丰厚资产，投资经营连锁店，收入丰，寻真心成家男为伴，也可为你投资购房，可来店查看，其他不限。1538705301213.渴望有伴：56岁，丧偶，事业单位退休，一女外嫁，肤白丰满迷人，通情达理有爱心，一心扑在事业上，诚寻有缘真心成家男生活一辈子，若你人好，我会付出一切。1301807928514.城中村富婆：60岁，丧偶无孩，独自打理大型工厂，另有私房拆迁获补偿，庞大产业无后继承，非常孤单，寻健康心好子女双全男上门帮我，有缘速婚，其他不限。1562306678215.急找伴：64岁，丧偶，为人大气，性格随和，有退休金，有拆迁款，有商铺出租,有股东收入,诚寻一位身体健康实在的农村男士上门速婚，年龄不限，本人亲谈。18871177713

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