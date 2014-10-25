查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第14版 网事微闻
·广告：牵手人生品牌婚介
·图文：58岁男子腿脚不便从未爬过山导游同伴接力背游客上山圆梦
·18公斤水桶双手抱上楼大一女生送水感动顾客
·广告：百合红娘品牌婚介
·微故事
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 社会写真
第11版 : 广告
第12版 : 法治之眼
第13版 : 街坊邻里
第14版 : 网事微闻
第15版 : 荆楚扫描
第16版 : 心灵有约
第17版 : 经济生活
第18版 : 消费广场
第19版 : 为你跑腿
第2版 : 今日要闻
第20版 : 健康问诊
第21版 : 教科在线
第22版 : 财经视界
第23版 : 创富之门
第24版 : 文娱头条
第25版 : 人文风景
第26版 : 悦读时代
第27版 : 竞技看台
第28版 : 环球时局
第3版 : 今日焦点
第30版 : 中国万象
第31版 : 广告
第32版 : 专版
第4版 : 今日视点
第5版 : 今日话题
第6版 : 今日人物
第7版 : 独家采集
第8版 : 楚天评论
第9版 : 第一现场
·
广告：牵手人生品牌婚介
·
图文：58岁男子腿脚不便从未爬
·
18公斤水桶双手抱上楼大一女生
·
广告：百合红娘品牌婚介
·
微故事
14
网事微闻
2014.10.25 星期六
微故事
楚天都市报讯 大石榴没了
@夏仁炒饭：我中午买了个大石榴，想留着当下午茶吃，可是等我办完事回来，发现我对桌大哥正在啃着我的大石榴，说是滚在地上他就吃了。谁给我从办公桌上打下去了啊？血的教训啊！以后食物千万不能随便放在外面，我的大石榴啊，痛彻心扉啊！
记者点评：多么痛的领悟。
乘客好谨慎
@Shachemen：晚8时许，一小丫头打车前往多福路。在前排落座后，首先她打了一通电话，向她的姨妈汇报了其行踪。末了，她还要求姨妈到巷子口来接她。挂断电话后，她又用手机拍下了副驾驶台上我的服务监督卡照片，发给其亲友 “备案”。菇凉，打个车让你如此煞费苦心，这叫我情何以堪！
记者点评：提高警惕总没错吧。
选上兴趣班
@大龍貓-keng：今天孩子幼儿园发了兴趣培训班的通知，我儿子居然是足球班，我这个高兴啊。最后我妈跟我说，是那些跳舞唱歌的没选上，只有去足球了。我还！这就是中国足球的现状吧。
记者点评：人艰不拆啊。
老师成同学
@虎假熊威：今天在驾校学车时，看到新来的学员中有我高中老师而且和我同一个教练。我跑去跟老师讲：“我是你以前的学生，记得吗？”老师说：“记得。”我说：“那我们现在是同学了，你晓得吧，以后不懂问学长。”
记者点评：这下你可神气了。
记者何婷点评整理