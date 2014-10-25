查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 网事微闻 ·广告：牵手人生品牌婚介 ·图文：58岁男子腿脚不便从未爬过山导游同伴接力背游客上山圆梦 ·18公斤水桶双手抱上楼大一女生送水感动顾客 ·广告：百合红娘品牌婚介 ·微故事 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告：牵手人生品牌婚介 · 图文：58岁男子腿脚不便从未爬 · 18公斤水桶双手抱上楼大一女生 · 广告：百合红娘品牌婚介 · 微故事 14 网事微闻 2014.10.25 星期六 微故事 楚天都市报讯 大石榴没了



@夏仁炒饭：我中午买了个大石榴，想留着当下午茶吃，可是等我办完事回来，发现我对桌大哥正在啃着我的大石榴，说是滚在地上他就吃了。谁给我从办公桌上打下去了啊？血的教训啊！以后食物千万不能随便放在外面，我的大石榴啊，痛彻心扉啊！

记者点评：多么痛的领悟。



乘客好谨慎



@Shachemen：晚8时许，一小丫头打车前往多福路。在前排落座后，首先她打了一通电话，向她的姨妈汇报了其行踪。末了，她还要求姨妈到巷子口来接她。挂断电话后，她又用手机拍下了副驾驶台上我的服务监督卡照片，发给其亲友 “备案”。菇凉，打个车让你如此煞费苦心，这叫我情何以堪！

记者点评：提高警惕总没错吧。



选上兴趣班



@大龍貓-keng：今天孩子幼儿园发了兴趣培训班的通知，我儿子居然是足球班，我这个高兴啊。最后我妈跟我说，是那些跳舞唱歌的没选上，只有去足球了。我还！这就是中国足球的现状吧。

记者点评：人艰不拆啊。



老师成同学



@虎假熊威：今天在驾校学车时，看到新来的学员中有我高中老师而且和我同一个教练。我跑去跟老师讲：“我是你以前的学生，记得吗？”老师说：“记得。”我说：“那我们现在是同学了，你晓得吧，以后不懂问学长。”

记者点评：这下你可神气了。

记者何婷点评整理





