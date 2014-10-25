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 第14版 网事微闻
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楚天都市报电子版
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14 网事微闻 2014.10.25 星期六
微故事
    楚天都市报讯 大石榴没了
    
    @夏仁炒饭：我中午买了个大石榴，想留着当下午茶吃，可是等我办完事回来，发现我对桌大哥正在啃着我的大石榴，说是滚在地上他就吃了。谁给我从办公桌上打下去了啊？血的教训啊！以后食物千万不能随便放在外面，我的大石榴啊，痛彻心扉啊！
    记者点评：多么痛的领悟。

    乘客好谨慎

    @Shachemen：晚8时许，一小丫头打车前往多福路。在前排落座后，首先她打了一通电话，向她的姨妈汇报了其行踪。末了，她还要求姨妈到巷子口来接她。挂断电话后，她又用手机拍下了副驾驶台上我的服务监督卡照片，发给其亲友 “备案”。菇凉，打个车让你如此煞费苦心，这叫我情何以堪！
    记者点评：提高警惕总没错吧。

    选上兴趣班

    @大龍貓-keng：今天孩子幼儿园发了兴趣培训班的通知，我儿子居然是足球班，我这个高兴啊。最后我妈跟我说，是那些跳舞唱歌的没选上，只有去足球了。我还！这就是中国足球的现状吧。
    记者点评：人艰不拆啊。

    老师成同学

    @虎假熊威：今天在驾校学车时，看到新来的学员中有我高中老师而且和我同一个教练。我跑去跟老师讲：“我是你以前的学生，记得吗？”老师说：“记得。”我说：“那我们现在是同学了，你晓得吧，以后不懂问学长。”
    记者点评：这下你可神气了。
    记者何婷点评整理


   