查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 网事微闻 ·广告：牵手人生品牌婚介 ·图文：58岁男子腿脚不便从未爬过山导游同伴接力背游客上山圆梦 ·18公斤水桶双手抱上楼大一女生送水感动顾客 ·广告：百合红娘品牌婚介 ·微故事 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告：牵手人生品牌婚介 · 图文：58岁男子腿脚不便从未爬 · 18公斤水桶双手抱上楼大一女生 · 广告：百合红娘品牌婚介 · 微故事 14 网事微闻 2014.10.25 星期六 广告：百合红娘品牌婚介 楚天都市报讯 实名制 一对一服务直至成功地址：汉口解放大道庄胜崇光2404室 监督电话：13163263313 （高薪聘有经验老师）女部1.特别推荐女孩：28岁，未婚，青春靓丽，丰满迷人，有一份高薪稳定的职业，真心期盼真心男的呵护陪伴，不在乎你的经济住房，只求真心善待我及父母，地不限。131250260962.朴实外来妹：30岁，未婚，来自农村，独自创业，收入丰厚，已购住房，渴望真实平淡的感情，寻心地善良本分可靠男共建爱巢，有缘速婚，年龄不限，农村打工者佳。156232709133.你天长我地久，相爱到永久：32岁,短婚未育,肤白温柔可人身材好,独自在汉经营品牌内衣批发,寻感情专一有责任心的男士,婚后一切由你做主,无需彩礼,只求真心带孩佳,其他不限。132606655154.善良女：34岁，短婚无孩，长相一般，来汉拼搏多年，开个小店，月收九千元，想找位能吃苦愿跟我一起做小生意过平凡日子的男士为伴，忠厚农村打工者佳。130271166785.美丽佳人：36岁，短婚无孩，温婉大方，自营服装精品店，有房，寻有责任心的男士上门，共创事业，有缘速婚，贫富不计，地区不限。131250590556.相遇是缘：38岁，离异无负担，肤白丰满，质朴善良，经商多年，收入丰厚，独居宽房，孤单一人渴望找位疼我爱我，有责任心的男士好好过日子，贫富不限。131299838537.外来妹寻缘：40岁，短婚无孩，来自市郊，在汉经营服装多年，独居宽房，收入稳定，寻人品好，有责任心,能托付终生的男士，只要你重情对我好，有缘速婚，贫富不限，可带孩。130180698988.寻真情女：42岁，丧偶无负担,肤白显年轻,来自农村,淳朴善良,独自经营大型工厂,住房宽,优越的物质条条件无法取代内心的孤单，我急寻60岁内忠厚善良的男士为伴，地不限，男方必须有子女。130263223399.平凡女：44岁，离异无负担，出生农村纯朴大方，独住，有自己的实体，生意红火，不在乎你的贫富，只要你善良厚道真心成家，有缘来电，合缘速婚，地不限。1312502609610.好想有个家：46岁,丧偶无孩,善良本分,自办大型工厂,资产雄厚,多套住房门面,丰厚的物质生活代替不了情感的孤单,急寻有子女的老伴上门帮我,有缘速婚,婚后一切由你做主。1562327091311.寻知心伴侣共度人生风雨：48岁，丧偶，出生农村，温柔善良，独自经营干货批发，忙碌之后回到空旷的家备感孤单，诚寻真诚的男士牵手人生，我会倾其所有助你发展，财富共享。1326066551512孤单女商人：50岁,无孩,来自农村,经营酒店和房地产,资产雄厚,私房拆迁获得大笔补偿金,诚寻本分有责任心男士上门帮我,财富共享，可助你发展，贫富年龄不限。1302711667813.真情寻爱：52岁，丧偶无孩，善良淳朴,,端庄美丽,长期资助贫困学生,真诚寻一位知冷知热的男士上门帮我，贫富地不限，有缘可助你子女发展，也可去你那安家。1312505905514.成功商人：54岁，丧偶，知书达理，朴实善良，特显年轻，夫留下产业，收入稳定，另有门面出租，诚寻一位本分健康真心成家的男士，期盼你来电，其他不限。1312998385315.真情富姐：56岁,丧偶无负担,有女人味,通情达理,独自经营建材批发生意,实感疲惫,诚寻想成家,有责任心男共同生活,可以助你发展,不计才貌,贫富地不限,只求真诚厚道。1301806989816.特别急急：58岁,丧偶无孩,善良贤惠,经商多年,积攒丰厚家产,经营夫留下的物流公司,寻70岁内健康忠厚的男士共同生活,地不限，有缘可去你处购房安家,你子女孝顺即可。1302632233917.急，急，急：60岁，丧偶无负担，善良贤淑脾气好，独居宽房，虽经济丰厚但内心孤单，渴望有个老伴相互关心爱护和家的温暖，只要你健康真心找伴，其他不限。1301806989818.豪爽大姐：61岁，丧偶无孩，肤白脾气好，事业单位退休，有多套住房，另做投资生意，孤单的我十分怀念农村平静生活，如遇乡村有缘人可共度夕阳，结婚费用我全包。1302711667819.找伴：62岁，丧偶，事业单位退休，独居宽房，另办实体，对人大度包容，收入可观，人到晚年最怕孤单，心态不老的我诚寻真心成家老伴共度夕阳，只要你人好心好。1312998385320.退休女教师：63岁,丧偶,一女国外,经优,端庄贤惠显年轻,退休后经营职业学校,生活无忧却很孤单,寻年龄相当体健脾气好的男士共同生活,地不限，可助你子女发展，说话算数。1302632233921.退休女干部：64岁,丧偶无孩,善良贤惠特显年轻,退休另办实体,资产雄厚,虽生活富裕,人到晚年却孤单，急寻健康老伴相互照顾，有缘速婚，可上门或到你处购房安家，年龄不限。15623270913

男部1.牵起你的手，风风雨雨一起走：45岁,丧偶无负担,自营防水消防工程，收入丰稳,车房全,我历经丧妻之痛会更加珍惜未来的你,只要你温柔会持家,我会让你过上富足的生活,带孩视亲生。132606655152.事业男：48岁，离异无负担，健康重情，无不良嗜好，经商多年，生活无忧，空旷的家需要贤惠善良的女士打理，真心请来电，我会用全部的爱回报你，带孩视亲生，其他不限。131250260963.公司老总：50岁，丧偶无负担，自营公司多年,经济实力雄厚，有房有车，真诚寻一位温柔体贴,有爱心的女士为伴,女方有孩子最佳，有缘我会让你成为最幸福女人，真心来电。13125059055

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