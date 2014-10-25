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微故事
14
网事微闻
2014.10.25 星期六
18公斤水桶双手抱上楼大一女生送水感动顾客
楚天都市报讯 @微信网友“Weltklage”：今天给我们寝室送桶装水的是位学妹，瘦瘦小小的，太不容易了，好佩服呀。
记者追访：刚踏入大学校门，便想着要勤工俭学，为家人减轻负担，湖北大学知行学院大一金融班的张娜做起了兼职校园送水工，引起不少同学的关注。
张娜今年还没满18岁，是荆州人，9月26日开始做起这份工作。她身高1.60米，体重100斤，而一桶水就有18公斤左右重，以她的身躯扛起桶装水根本不可能，一般都是双手提起后抱在大腿前。刚开始送上楼时很累，遇到饮水机放在桌子上的情况，根本没力气换水，但经过一段时间的锻炼后，她不再需要别人帮忙。
张娜介绍，送水时间一般是中午和晚上，不会影响上课，送水地点只限于校内7栋女生宿舍。工作量大的时候每天中午要送十几桶水，有时候得爬上5楼，每送一桶水的工资是1块钱，月底结账。
在送水过程中，还经常遇到“有爱”的同学，许多女生会主动帮忙拎水，还会友善地送零食“犒劳”她。
张娜父母对于她扛水做兼职一事并不知情，她觉得父母会担心，所以没提这事。“开学学费交了不少钱，挺内疚的，希望能帮爸妈减轻点负担。虽然累，但还是想坚持下去。”
记者何婷通讯员侯雨沐盛佳莹