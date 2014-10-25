查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 网事微闻 ·广告：牵手人生品牌婚介 ·图文：58岁男子腿脚不便从未爬过山导游同伴接力背游客上山圆梦 ·18公斤水桶双手抱上楼大一女生送水感动顾客 ·广告：百合红娘品牌婚介 ·微故事 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告：牵手人生品牌婚介 · 图文：58岁男子腿脚不便从未爬 · 18公斤水桶双手抱上楼大一女生 · 广告：百合红娘品牌婚介 · 微故事 14 网事微闻 2014.10.25 星期六 18公斤水桶双手抱上楼大一女生送水感动顾客 楚天都市报讯 @微信网友“Weltklage”：今天给我们寝室送桶装水的是位学妹，瘦瘦小小的，太不容易了，好佩服呀。

记者追访：刚踏入大学校门，便想着要勤工俭学，为家人减轻负担，湖北大学知行学院大一金融班的张娜做起了兼职校园送水工，引起不少同学的关注。

张娜今年还没满18岁，是荆州人，9月26日开始做起这份工作。她身高1.60米，体重100斤，而一桶水就有18公斤左右重，以她的身躯扛起桶装水根本不可能，一般都是双手提起后抱在大腿前。刚开始送上楼时很累，遇到饮水机放在桌子上的情况，根本没力气换水，但经过一段时间的锻炼后，她不再需要别人帮忙。

张娜介绍，送水时间一般是中午和晚上，不会影响上课，送水地点只限于校内7栋女生宿舍。工作量大的时候每天中午要送十几桶水，有时候得爬上5楼，每送一桶水的工资是1块钱，月底结账。

在送水过程中，还经常遇到“有爱”的同学，许多女生会主动帮忙拎水，还会友善地送零食“犒劳”她。

张娜父母对于她扛水做兼职一事并不知情，她觉得父母会担心，所以没提这事。“开学学费交了不少钱，挺内疚的，希望能帮爸妈减轻点负担。虽然累，但还是想坚持下去。”

记者何婷通讯员侯雨沐盛佳莹





