查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 网事微闻 ·广告：牵手人生品牌婚介 ·图文：58岁男子腿脚不便从未爬过山导游同伴接力背游客上山圆梦 ·18公斤水桶双手抱上楼大一女生送水感动顾客 ·广告：百合红娘品牌婚介 ·微故事 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告：牵手人生品牌婚介 · 图文：58岁男子腿脚不便从未爬 · 18公斤水桶双手抱上楼大一女生 · 广告：百合红娘品牌婚介 · 微故事 14 网事微闻 2014.10.25 星期六 图文：58岁男子腿脚不便从未爬过山导游同伴接力背游客上山圆梦 楚天都市报讯 本报记者朱蕾



@仿佛不错：他因为腿脚不方便，58年没有出过远门，这还是第一次欣赏到自然山景。

记者追访：“你想不想上山去？”“想！”“走，我背你！”这是照片上两名男子间的对话。两人看似父子，其实是素不相识的导游和游客。为让腿脚不方便的童师傅上山看看风景，导游毫不犹豫地背起了他。随团的都是退休老人，大家心疼导游，另两名队友也轮换着背，其余几个人排着队在后面助力，终于登上山顶，圆了童师傅的梦……两天来，这件事在青山区退休教师合唱团里传为佳话。

58岁的童师傅从小患病下肢瘫痪，从来没有出门旅游过。21日，在好友的邀约下和老伴带着轮椅随青山区退休教师合唱团一起去九华天池旅游。到了山脚下大家纷纷下车，童师傅原本准备在车上等待，导游臣果走出几步又折回去，一把背起他爬山。童师傅说，“在臣果背上，我又感动，又有点心疼他，就一步一步数台阶，三个弯，每个都90多步，他背我上山下山，一起的梁老师和另外两名队友比我年龄还大，也帮着背。我真没想到我这辈子还能到山顶上看一看，他们的这份情义真是花多少钱都买不来的。”

30岁的臣果是地道的武汉伢，做导游一年了。合唱团的熊文钢队长昨日也打电话再三向他致谢，臣果说，“我是导游，游客想去看天池，那段路除了步行上去没别的办法，所以我就该这么做。”

同行的梁老师让女儿发了这条微博，他说，“年轻人能做到这样，真是值得好好表扬，这件事让我们回来了好几天都在回味。”





