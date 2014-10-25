查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 网事微闻 ·广告：牵手人生品牌婚介 ·图文：58岁男子腿脚不便从未爬过山导游同伴接力背游客上山圆梦 ·18公斤水桶双手抱上楼大一女生送水感动顾客 ·广告：百合红娘品牌婚介 ·微故事 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告：牵手人生品牌婚介 · 图文：58岁男子腿脚不便从未爬 · 18公斤水桶双手抱上楼大一女生 · 广告：百合红娘品牌婚介 · 微故事 14 网事微闻 2014.10.25 星期六 广告：牵手人生品牌婚介 楚天都市报讯 政府批准 真实可靠用我们诚心爱心服务到你满意为止招聘老师：18186406672地址：汉口中山公园旁创世纪广场A座1119室（武汉广场对面）

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