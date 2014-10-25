查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 街坊邻里 ·广告：湖北手机报 ·图文：谁抹诈和她最先看出来 ·趁店家下班开发商强拆两面墙 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告：湖北手机报 · 图文：谁抹诈和她最先看出来 · 趁店家下班开发商强拆两面墙 13 街坊邻里 2014.10.25 星期六 刚装修完 开发商却称消防不达标 趁店家下班开发商强拆两面墙 楚天都市报讯 （记者李曼英）昨日，市民周女士上班时发现，办公室一片狼藉，室内两面墙被人拆掉，调看监控视频后才发现，是开发商工作人员晚上所为。她很震惊，也很气愤，“太野蛮了！”

周女士34岁，她介绍，今年8月，她与武昌三角路一楼盘开发商签订合同，租用开发商599平方米场地来办早教机构。她的装修方案获得了开发商批准，9月底，她完成装修。没想到，10月14日，开发商发函告诉她消防不合格，要求永久拆除她室内的两面墙，作为消防通道。

“这里按规划是儿童教室，怎么能没有墙？何况装修花了100多万，怎么能说拆就拆？”周女士要求双方协商后，拿出补救方案再拆。可未等进一步协商，昨日一大早，她就发现两面墙被拆了。她马上报了警。

周女士提供的室内监控视频显示，前日下午6时45分，早教机构的大门被打开，在一男一女的指挥下，几名工人拿着锤子、锹、冲击钻等工具进入室内，将两面墙上的柜子、墙旁边的马桶等一一卸掉后，将两面墙给拆了。

“两个指挥的人都是开发商的工作人员，平时我们都打过交道。”周女士和隔壁另外几名业主说，没打任何招呼，趁着业主和员工们不在，开发商就把墙给拆了，这让他们很气愤，也很没有安全感。

昨日下午5时，开发商招商中心一位姓李的经理与周女士进行了协商。他表示，工作人员擅自拆墙的事，他会上报上级部门，与周女士进一步协商解决。





