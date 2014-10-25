查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 街坊邻里 ·广告：湖北手机报 ·图文：谁抹诈和她最先看出来 ·趁店家下班开发商强拆两面墙 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告：湖北手机报 · 图文：谁抹诈和她最先看出来 · 趁店家下班开发商强拆两面墙 13 街坊邻里 2014.10.25 星期六 吃糖越甜越好 吃肉越肥越好 随性老寿星不按套路来 图文：谁抹诈和她最先看出来 楚天都市报讯 图为：老太太飞针走线毫不费力



（记者刘利鹏 通讯员江涛）大碗喝汤、大块吃肉从不忌口，青山区钢都花园园林社区老太李菊贞身体却好得很。昨日，她在社区群干的陪伴下，度过了100岁生日。

昨日，记者和居委会群干一来到李菊贞家中，就看到满头白发的老太，正在绣制花鞋垫。“妈妈现在穿针引线都全不费力！”69岁的大女儿田胜惠说，做棉鞋、缝补衣物，老太都不要儿孙帮忙，坚持要自己完成。有时上下楼儿孙们要扶一把，老太也是手一摆：我自己可以走！

老人的身份证上显示，老人出生于1914年10月24日，昨日整整满了100岁。老太太一听说群干为她带来了生日蛋糕，脸上乐开了花：“我喜欢吃蛋糕！”小女儿田芳惠说，甜食是老人的最爱之一，“有时我们也奇怪，老人的饮食似乎全不按照‘少糖少盐’的养生套路来。”她介绍，老人平日里的饮食，吃糖越甜越好，吃肉越肥越好，喝汤越浓越好，有时喝起排骨汤来，三小碗都打不住，不比小伙子的胃口差。

“能吃能喝，说明身体不错。”田芳惠说，老人三年前曾检查身体，医生对检查结果都惊讶：除了稍有耳背，身体没有其他毛病。

老人不仅身体好，思维也挺敏捷。田胜惠说，妈妈年轻时就和爸爸一起做小生意，颇会算账。老了以后，她是社区老人们打麻将的“铁角”，牌一倒就可以把输赢的账给算出来。有时有人诈和，牌桌上年纪最大的她，也总是首先瞧出来。

在田胜惠看来，妈妈长寿的秘诀就是生活随性，随心所欲。

“妈妈年纪大了，有时说话反倒更幽默了。”田胜惠说，前两年有次走在路上，有路人看到老太太精神矍铄，满头白发有型有款，便问她多大年纪了。98岁的老太太一本正经地说，“我49公岁！”前段时间，小女儿陪老太外出散步，看到比自己年纪小的老人拄上拐棍走路，老太太嘴一瘪：“几大个年纪，怎么就拄拐了！”

这个周末，李菊贞的儿孙们都会赶回来，给她祝寿。“到时候，您家又可以吃蛋糕了！”群干们一说，老太太又笑起来：“那就太好了！”





