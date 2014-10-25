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第12版 法治之眼
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·男子醉骑超标电动自行车
·电摩的载客有反弹 两天拘了23人
·武昌区免费培训月嫂
·司机判入狱三年半
·食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞出
·祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥洞
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祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥
12
法治之眼
2014.10.25 星期六
祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥洞
法官极力调和父子官司
楚天都市报讯 （记者袁黎 通讯员秦法）八旬老爹和儿子、媳妇、孙女挤住仅51平方米小房内，因换房间引发不和，老爹一气睡到街头的桥洞下并状告儿子侵权。记者昨悉，经法官极力调解，这起家庭官司以父子俩各让一步达成和解。
本月13日，青山区80岁的张爹爹到法院状告儿子阻碍其行使居住权。原来，张爹爹曾独住一套51平方米房子，爹爹有二成产权，另有八成产权归儿子、媳妇所有。国庆节后，儿子媳妇带孙女搬来一起住，起初，张爹爹住大房间，儿子一家三口住小房间，可因孙女已大，儿子跟张爹爹提议换房，张爹爹不肯。父子俩商议，由爹爹外出另租房，儿子每月给450元补贴。但张爹爹觉得儿子给的补贴太少，不肯出去。10月5日，父子俩又争执后，张爹爹一气之下卷起铺盖睡到了家附近的一个桥洞下，几天后上法院起诉。
受理此案的法官叫来张爹爹的儿子，极力开始劝和。最终，父子俩终各让一步，达成和解，由儿子每个月补贴650元，并帮父亲在外面找好租住的房子。