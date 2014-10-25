图文：送葬路上出了车祸副总被认定是工伤男子醉骑超标电动自行车电摩的载客有反弹 两天拘了23人武昌区免费培训月嫂司机判入狱三年半食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞出祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥洞
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 第12版 法治之眼
·图文：送葬路上出了车祸副总被认定是工伤
·男子醉骑超标电动自行车
·电摩的载客有反弹 两天拘了23人
·武昌区免费培训月嫂
·司机判入狱三年半
·食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞出
·祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥洞
楚天都市报电子版
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12 法治之眼 2014.10.25 星期六
祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥洞
法官极力调和父子官司
    楚天都市报讯 （记者袁黎 通讯员秦法）八旬老爹和儿子、媳妇、孙女挤住仅51平方米小房内，因换房间引发不和，老爹一气睡到街头的桥洞下并状告儿子侵权。记者昨悉，经法官极力调解，这起家庭官司以父子俩各让一步达成和解。
    本月13日，青山区80岁的张爹爹到法院状告儿子阻碍其行使居住权。原来，张爹爹曾独住一套51平方米房子，爹爹有二成产权，另有八成产权归儿子、媳妇所有。国庆节后，儿子媳妇带孙女搬来一起住，起初，张爹爹住大房间，儿子一家三口住小房间，可因孙女已大，儿子跟张爹爹提议换房，张爹爹不肯。父子俩商议，由爹爹外出另租房，儿子每月给450元补贴。但张爹爹觉得儿子给的补贴太少，不肯出去。10月5日，父子俩又争执后，张爹爹一气之下卷起铺盖睡到了家附近的一个桥洞下，几天后上法院起诉。
    受理此案的法官叫来张爹爹的儿子，极力开始劝和。最终，父子俩终各让一步，达成和解，由儿子每个月补贴650元，并帮父亲在外面找好租住的房子。


   