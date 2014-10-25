查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 法治之眼 ·图文：送葬路上出了车祸副总被认定是工伤 ·男子醉骑超标电动自行车 ·电摩的载客有反弹 两天拘了23人 ·武昌区免费培训月嫂 ·司机判入狱三年半 ·食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞出 ·祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥洞 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：送葬路上出了车祸副总被认 · 男子醉骑超标电动自行车 · 电摩的载客有反弹 两天拘了23 · 武昌区免费培训月嫂 · 司机判入狱三年半 · 食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞 · 祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥 12 法治之眼 2014.10.25 星期六 祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥洞 法官极力调和父子官司 楚天都市报讯 （记者袁黎 通讯员秦法）八旬老爹和儿子、媳妇、孙女挤住仅51平方米小房内，因换房间引发不和，老爹一气睡到街头的桥洞下并状告儿子侵权。记者昨悉，经法官极力调解，这起家庭官司以父子俩各让一步达成和解。

本月13日，青山区80岁的张爹爹到法院状告儿子阻碍其行使居住权。原来，张爹爹曾独住一套51平方米房子，爹爹有二成产权，另有八成产权归儿子、媳妇所有。国庆节后，儿子媳妇带孙女搬来一起住，起初，张爹爹住大房间，儿子一家三口住小房间，可因孙女已大，儿子跟张爹爹提议换房，张爹爹不肯。父子俩商议，由爹爹外出另租房，儿子每月给450元补贴。但张爹爹觉得儿子给的补贴太少，不肯出去。10月5日，父子俩又争执后，张爹爹一气之下卷起铺盖睡到了家附近的一个桥洞下，几天后上法院起诉。

受理此案的法官叫来张爹爹的儿子，极力开始劝和。最终，父子俩终各让一步，达成和解，由儿子每个月补贴650元，并帮父亲在外面找好租住的房子。





