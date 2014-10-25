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第12版 法治之眼
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·食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞出
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食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞
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祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥
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法治之眼
2014.10.25 星期六
食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞出
楚天都市报讯 （记者汪亮亮 通讯员黄娟）“多亏了民警，不然我的结婚钻戒找不回了。”昨日，在武钢某公司食堂帮厨的李女士，说及结婚钻戒失而复得时难掩对民警的满怀感激。
20日上午8时19分，李女士发现钻戒不见，连忙报警。民警赶到她所在的食堂时仍听她在念叨：“丢的是结婚钻戒啊，老公会埋怨的。”她向民警坚称，钻戒是放在工作柜里被盗。民警查看工作柜，却未见撬盗痕迹，排除了盗窃。
会不会是在洗菜时掉了呢？民警安慰李女士冷静回忆。李女士终于回忆起来，洗菜前确实曾取下戒子，但忘记放在哪了。民警展开寻找，不顾污水弄脏双手和衣袖，在污水桶、下水道等旮旯四处搜索，终于两小时后从食堂下水道里捞出失踪的钻戒。