图文：送葬路上出了车祸副总被认定是工伤男子醉骑超标电动自行车电摩的载客有反弹 两天拘了23人武昌区免费培训月嫂司机判入狱三年半食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞出祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥洞
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 第12版 法治之眼
·图文：送葬路上出了车祸副总被认定是工伤
·男子醉骑超标电动自行车
·电摩的载客有反弹 两天拘了23人
·武昌区免费培训月嫂
·司机判入狱三年半
·食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞出
·祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥洞
楚天都市报电子版
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12 法治之眼 2014.10.25 星期六
食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞出
    楚天都市报讯 （记者汪亮亮 通讯员黄娟）“多亏了民警，不然我的结婚钻戒找不回了。”昨日，在武钢某公司食堂帮厨的李女士，说及结婚钻戒失而复得时难掩对民警的满怀感激。
    20日上午8时19分，李女士发现钻戒不见，连忙报警。民警赶到她所在的食堂时仍听她在念叨：“丢的是结婚钻戒啊，老公会埋怨的。”她向民警坚称，钻戒是放在工作柜里被盗。民警查看工作柜，却未见撬盗痕迹，排除了盗窃。
    会不会是在洗菜时掉了呢？民警安慰李女士冷静回忆。李女士终于回忆起来，洗菜前确实曾取下戒子，但忘记放在哪了。民警展开寻找，不顾污水弄脏双手和衣袖，在污水桶、下水道等旮旯四处搜索，终于两小时后从食堂下水道里捞出失踪的钻戒。


   