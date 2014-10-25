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第12版 法治之眼
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·男子醉骑超标电动自行车
·电摩的载客有反弹 两天拘了23人
·武昌区免费培训月嫂
·司机判入狱三年半
·食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞出
·祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥洞
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祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥
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法治之眼
2014.10.25 星期六
大客车追尾酿2死52伤
司机判入狱三年半
楚天都市报讯 （记者余皓 实习生张文婕 李嘉信）高速路上，满载乘客的大客车追尾撞上大货挂车，致客车上司乘人员2死52伤。昨日，司机张某被蔡甸区法院一审以交通肇事罪判刑3年半。
1月26日上午11时54分，这辆从浙江台州出发的大客车行至京港澳高速蔡甸段时，因追尾撞上停在慢车道上的一辆挂车，客车副驾驶及一名乘客身亡，另有52名乘客受伤。经高速交警认定，张某所驾客车未与同车道的前车保持安全距离，负事故主责，挂车司机负次责。法院审理认定，此次车祸后果极其严重，张某已构成交通肇事罪。