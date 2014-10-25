查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 法治之眼 ·图文：送葬路上出了车祸副总被认定是工伤 ·男子醉骑超标电动自行车 ·电摩的载客有反弹 两天拘了23人 ·武昌区免费培训月嫂 ·司机判入狱三年半 ·食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞出 ·祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥洞 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：送葬路上出了车祸副总被认 · 男子醉骑超标电动自行车 · 电摩的载客有反弹 两天拘了23 · 武昌区免费培训月嫂 · 司机判入狱三年半 · 食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞 · 祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥 12 法治之眼 2014.10.25 星期六 大客车追尾酿2死52伤 司机判入狱三年半 楚天都市报讯 （记者余皓 实习生张文婕 李嘉信）高速路上，满载乘客的大客车追尾撞上大货挂车，致客车上司乘人员2死52伤。昨日，司机张某被蔡甸区法院一审以交通肇事罪判刑3年半。

1月26日上午11时54分，这辆从浙江台州出发的大客车行至京港澳高速蔡甸段时，因追尾撞上停在慢车道上的一辆挂车，客车副驾驶及一名乘客身亡，另有52名乘客受伤。经高速交警认定，张某所驾客车未与同车道的前车保持安全距离，负事故主责，挂车司机负次责。法院审理认定，此次车祸后果极其严重，张某已构成交通肇事罪。





