图文：送葬路上出了车祸副总被认定是工伤男子醉骑超标电动自行车电摩的载客有反弹 两天拘了23人武昌区免费培训月嫂司机判入狱三年半食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞出祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥洞
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 第12版 法治之眼
·图文：送葬路上出了车祸副总被认定是工伤
·男子醉骑超标电动自行车
·电摩的载客有反弹 两天拘了23人
·武昌区免费培训月嫂
·司机判入狱三年半
·食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞出
·祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥洞
楚天都市报电子版
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12 法治之眼 2014.10.25 星期六
大客车追尾酿2死52伤
司机判入狱三年半
    楚天都市报讯 （记者余皓 实习生张文婕 李嘉信）高速路上，满载乘客的大客车追尾撞上大货挂车，致客车上司乘人员2死52伤。昨日，司机张某被蔡甸区法院一审以交通肇事罪判刑3年半。
    1月26日上午11时54分，这辆从浙江台州出发的大客车行至京港澳高速蔡甸段时，因追尾撞上停在慢车道上的一辆挂车，客车副驾驶及一名乘客身亡，另有52名乘客受伤。经高速交警认定，张某所驾客车未与同车道的前车保持安全距离，负事故主责，挂车司机负次责。法院审理认定，此次车祸后果极其严重，张某已构成交通肇事罪。


   