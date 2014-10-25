图文：送葬路上出了车祸副总被认定是工伤男子醉骑超标电动自行车电摩的载客有反弹 两天拘了23人武昌区免费培训月嫂司机判入狱三年半食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞出祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥洞
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 第12版 法治之眼
·图文：送葬路上出了车祸副总被认定是工伤
·男子醉骑超标电动自行车
·电摩的载客有反弹 两天拘了23人
·武昌区免费培训月嫂
·司机判入狱三年半
·食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞出
·祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥洞
楚天都市报电子版
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12 法治之眼 2014.10.25 星期六
武昌区免费培训月嫂
    楚天都市报讯 据悉：武汉市武昌职业培训中心昨天宣布：面向全省免费培训50名月嫂（育婴师），将系统进行产妇月子护理和新生儿护理等专业知识的7天培训，推荐安置就业，月收入4000~9000元。55岁以下女性均可报名，教材、培训、考试全免费，报名电话：02787778279 文刘薇


   