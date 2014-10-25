图文：送葬路上出了车祸副总被认定是工伤男子醉骑超标电动自行车电摩的载客有反弹 两天拘了23人武昌区免费培训月嫂司机判入狱三年半食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞出祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥洞
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 第12版 法治之眼
·图文：送葬路上出了车祸副总被认定是工伤
·男子醉骑超标电动自行车
·电摩的载客有反弹 两天拘了23人
·武昌区免费培训月嫂
·司机判入狱三年半
·食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞出
·祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥洞
楚天都市报电子版
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12 法治之眼 2014.10.25 星期六
电摩的载客有反弹 两天拘了23人
    楚天都市报讯 （记者吴昌华 通讯员张鹏）江城超标电动车非法载客营运，在蛰伏一段时间后又有抬头趋势。武汉交管部门昨称，前昨两天共查获23名电摩的司机，全部处以治安拘留。
    前日上午8时30分，电摩的司机丁某在武昌复兴路与李某谈好10元车费，送往武昌火车站地铁站，途中被民警查获，其电动车还挂着已失效的黄色号牌。丁某交代，知道超标电动车已不能上路，但超标车马力大，好带人。经查，丁某涉嫌无证驾驶、非法营运、驾驶无号牌机动车，将被处4200元罚款，并被行政拘留5天。
    武昌交警称，该起电摩营运查处是由乘车人李先生举报并配合举证，按规定李先生将获奖金300元，李先生可拨打88935110联系领奖。


   