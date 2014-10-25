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第12版 法治之眼
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·男子醉骑超标电动自行车
·电摩的载客有反弹 两天拘了23人
·武昌区免费培训月嫂
·司机判入狱三年半
·食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞出
·祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥洞
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男子醉骑超标电动自行车
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电摩的载客有反弹 两天拘了23
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武昌区免费培训月嫂
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司机判入狱三年半
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食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞
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祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥
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法治之眼
2014.10.25 星期六
电摩的载客有反弹 两天拘了23人
楚天都市报讯 （记者吴昌华 通讯员张鹏）江城超标电动车非法载客营运，在蛰伏一段时间后又有抬头趋势。武汉交管部门昨称，前昨两天共查获23名电摩的司机，全部处以治安拘留。
前日上午8时30分，电摩的司机丁某在武昌复兴路与李某谈好10元车费，送往武昌火车站地铁站，途中被民警查获，其电动车还挂着已失效的黄色号牌。丁某交代，知道超标电动车已不能上路，但超标车马力大，好带人。经查，丁某涉嫌无证驾驶、非法营运、驾驶无号牌机动车，将被处4200元罚款，并被行政拘留5天。
武昌交警称，该起电摩营运查处是由乘车人李先生举报并配合举证，按规定李先生将获奖金300元，李先生可拨打88935110联系领奖。