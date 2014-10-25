图文：送葬路上出了车祸副总被认定是工伤男子醉骑超标电动自行车电摩的载客有反弹 两天拘了23人武昌区免费培训月嫂司机判入狱三年半食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞出祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥洞
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 第12版 法治之眼
·图文：送葬路上出了车祸副总被认定是工伤
·男子醉骑超标电动自行车
·电摩的载客有反弹 两天拘了23人
·武昌区免费培训月嫂
·司机判入狱三年半
·食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞出
·祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥洞
楚天都市报电子版
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12 法治之眼 2014.10.25 星期六
男子醉骑超标电动自行车
因多项违法被罚重金 还将追究醉驾刑事责任
    楚天都市报讯 （记者叶宁 通讯员邓钢）48岁的夏某醉醺醺骑上自己的电动车上路，这次被交警查获“掉得大”。昨日，硚口交警认定其无证驾驶、未取得机动车号牌上路，并将进一步追究其醉驾的刑事责任。
    前日下午4时，一辆挂黄牌的电动车在汉口解放大道古田四路行驶，有巡逻交警将该车拦停。浑身酒气的骑车男子见状大喊“我骑了这几年，凭什么拦我”，最终被交警连人带车带回硚口交通大队调查。
    经查，男子夏某现年48岁，武汉人，其酒精吹气检验测验值达 170mg/100ml，远超醉驾标值，民警立即将他押往醉驾办案中心进行采血检测。昨日下午，清醒后的夏某得知，血检结果为217.26mg/100ml，已超过醉驾标值的1.7倍多。
    交管部门人士向夏某解释：今年10月起，按武汉市电动车新规，所有黄牌车牌照已作废，驾乘超标电动车纳入机动车（即常说的电动摩托车）管理范畴。从这一法规来看，夏某无摩托车驾证骑超标车，已属无证驾驶、骑无牌车上路两项严重违法，将合并处以罚金1200元并拘留，而其醉酒驾车更将被追究刑责，面临拘役刑罚。


   