查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 法治之眼 ·图文：送葬路上出了车祸副总被认定是工伤 ·男子醉骑超标电动自行车 ·电摩的载客有反弹 两天拘了23人 ·武昌区免费培训月嫂 ·司机判入狱三年半 ·食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞出 ·祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥洞 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：送葬路上出了车祸副总被认 · 男子醉骑超标电动自行车 · 电摩的载客有反弹 两天拘了23 · 武昌区免费培训月嫂 · 司机判入狱三年半 · 食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞 · 祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥 12 法治之眼 2014.10.25 星期六 男子醉骑超标电动自行车 因多项违法被罚重金 还将追究醉驾刑事责任 楚天都市报讯 （记者叶宁 通讯员邓钢）48岁的夏某醉醺醺骑上自己的电动车上路，这次被交警查获“掉得大”。昨日，硚口交警认定其无证驾驶、未取得机动车号牌上路，并将进一步追究其醉驾的刑事责任。

前日下午4时，一辆挂黄牌的电动车在汉口解放大道古田四路行驶，有巡逻交警将该车拦停。浑身酒气的骑车男子见状大喊“我骑了这几年，凭什么拦我”，最终被交警连人带车带回硚口交通大队调查。

经查，男子夏某现年48岁，武汉人，其酒精吹气检验测验值达 170mg/100ml，远超醉驾标值，民警立即将他押往醉驾办案中心进行采血检测。昨日下午，清醒后的夏某得知，血检结果为217.26mg/100ml，已超过醉驾标值的1.7倍多。

交管部门人士向夏某解释：今年10月起，按武汉市电动车新规，所有黄牌车牌照已作废，驾乘超标电动车纳入机动车（即常说的电动摩托车）管理范畴。从这一法规来看，夏某无摩托车驾证骑超标车，已属无证驾驶、骑无牌车上路两项严重违法，将合并处以罚金1200元并拘留，而其醉酒驾车更将被追究刑责，面临拘役刑罚。





