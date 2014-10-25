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第12版 法治之眼
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·男子醉骑超标电动自行车
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·食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞出
·祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥洞
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12
法治之眼
2014.10.25 星期六
男子醉骑超标电动自行车
因多项违法被罚重金 还将追究醉驾刑事责任
楚天都市报讯 （记者叶宁 通讯员邓钢）48岁的夏某醉醺醺骑上自己的电动车上路，这次被交警查获“掉得大”。昨日，硚口交警认定其无证驾驶、未取得机动车号牌上路，并将进一步追究其醉驾的刑事责任。
前日下午4时，一辆挂黄牌的电动车在汉口解放大道古田四路行驶，有巡逻交警将该车拦停。浑身酒气的骑车男子见状大喊“我骑了这几年，凭什么拦我”，最终被交警连人带车带回硚口交通大队调查。
经查，男子夏某现年48岁，武汉人，其酒精吹气检验测验值达 170mg/100ml，远超醉驾标值，民警立即将他押往醉驾办案中心进行采血检测。昨日下午，清醒后的夏某得知，血检结果为217.26mg/100ml，已超过醉驾标值的1.7倍多。
交管部门人士向夏某解释：今年10月起，按武汉市电动车新规，所有黄牌车牌照已作废，驾乘超标电动车纳入机动车（即常说的电动摩托车）管理范畴。从这一法规来看，夏某无摩托车驾证骑超标车，已属无证驾驶、骑无牌车上路两项严重违法，将合并处以罚金1200元并拘留，而其醉酒驾车更将被追究刑责，面临拘役刑罚。