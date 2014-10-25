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 第12版 法治之眼
·图文：送葬路上出了车祸副总被认定是工伤
·男子醉骑超标电动自行车
·电摩的载客有反弹 两天拘了23人
·武昌区免费培训月嫂
·司机判入狱三年半
·食堂厨娘丢了钻戒民警下水道里捞出
·祖孙三代挤住蜗居老爹赌气夜睡桥洞
楚天都市报电子版
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12 法治之眼 2014.10.25 星期六
图文：送葬路上出了车祸副总被认定是工伤
公司不满 状告人社局认定无依据被法官驳回
    楚天都市报讯 本报记者袁黎 通讯员胡鋆

    一名职工的父亲去世，身为公司的副总组织其他职员前往参加葬礼，却不料返回路上遭遇车祸，副总被撞成重伤致瘫痪。
    遭此横祸的副总被人社部门认定构成工伤，这意味着公司方可能承担巨额的工伤赔偿。公司方则认为副总的受伤与单位无关，并将人社局告上法院要求撤销这一工伤决定。
    昨日，江夏区法院对该案一审宣判，支持人社局的工伤认定，驳回这家公司的诉讼请求。
    法院人士称，这是继今年9月最高人民法院出台关于认定工伤的司法解释后，武汉第一例依此判决的工伤认定诉讼。

    送葬途中出车祸
    副总经理撞瘫痪

    现年45岁的张女士是江夏一家公司的副总经理，已在公司工作6年。去年6月22日清晨，她接到公司董事长夫人电话，称公司会计的父亲去世，张女士随后又与董事长通电话，董事长让她通知公司职工去参加葬礼。
    挂了电话，张女士就给公司的10多名职工打电话，通知次日集合一起去参加会计父亲的葬礼，以显公司对职员的关怀。23日上午，大家一同参加葬礼，按当地农村的习俗，张女士又陪同公司领导和员工护送死者的骨灰去其老家下葬。
    礼成后已是中午，张女士坐上员工刘某的车返回公司。没想到，在路上刘某的车与他人相撞，张女士受伤严重，被紧急送医。经抢救，张女士虽保住性命，但伤情极重：脊髓损伤，双下肢运动功能障碍，大小便功能障碍，鉴定为一级伤残。
    这起交通事故经交警认定，驾车的刘某负全部责任，乘车的张女士无责。

    公司不认同工伤
    状告人社局败诉

    今年4月，张女士经救治后伤情稳定，她向江夏区人力资源和社会保障局（即人社局）申请工伤认定。
    今年6月12日，人社局认定张女士构成工伤，属于“在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故”的情况。这一纸认定，意味着单位可能要对张女士作巨额的工伤赔偿。
    公司很快表示异议，认为张女士的受伤与公司无关。8月底，公司还将人社局告上江夏区法院，要求撤销对张女士的工伤认定。法庭上，公司一方坚持认为张女士参加葬礼不是公司组织的集体活动，同时质疑人社局作出的工伤认定程序没有法律依据。
    江夏区法院几次开庭审理后，认为多种证据均证明张女士受公司董事长指示组织职工参加葬礼，是正确履行副总经理的职责。人社局作出工伤认定，并不存在程序违规或适用法律错误。
    “根据今年9月新出台的司法解释，即《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》，职工参加用人单位组织或者受用人单位指派，参加其他单位组织的活动受到伤害的，被认定为工伤，人民法院应予支持。”昨日，审案法官向记者表示，张女士就属于这种情况，的确应予认定为工伤。
    昨日，江夏区法院在再次开庭审理此案后当庭宣判，驳回公司的诉讼请求。


 