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 第10版 社会写真
·图文：小伙抓拍武汉街景获赞
·今日下午试鸣防空警报
·集贸市场黑燃气点被查处
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楚天都市报电子版
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10 社会写真 2014.10.25 星期六
与居民区仅一墙之隔
集贸市场黑燃气点被查处
    楚天都市报讯  (记者向清顺 通讯员牛博)　在东湖风景区先锋村集贸市场旁，一处非法燃气点与居民区仅一墙之隔，安全隐患极大。前日，城管部门检查发现，该点已依照执法文书要求自拆完毕。
    上月底，东湖城管执法队员在巡查中发现，先锋集贸市场内有一家非法经营的燃气点，执法人员当即联系区燃气管理办公室，对该点进行查处。经查，在未取得燃气经营许可证和施工许可证的情况下，先锋村市场办与某燃气供应企业共同投资近30万元，建成占地10余平方米的瓶装气燃气供应站，供应集贸市场内数十家商户。该燃气点气体浓度未达到民用燃气的标准，且该燃气点紧挨先锋社区住宅楼，就像是一颗“定时炸弹”。城管部门依法对其下达了执法文书，责令限时拆除违法搭建设施，并停止非法供气行为。
    前日上午，东湖城管执法人员再次赶往现场检查发现，该非法燃气点设备已全部自拆。


   