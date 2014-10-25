查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 社会写真 ·图文：小伙抓拍武汉街景获赞 ·今日下午试鸣防空警报 ·集贸市场黑燃气点被查处 ·广告：湖北手机报 ·广告：知音 ·司机停车扶老人坐爱心座 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：小伙抓拍武汉街景获赞 · 今日下午试鸣防空警报 · 集贸市场黑燃气点被查处 · 广告：湖北手机报 · 广告：知音 · 司机停车扶老人坐爱心座 10 社会写真 2014.10.25 星期六 与居民区仅一墙之隔 集贸市场黑燃气点被查处 楚天都市报讯 (记者向清顺 通讯员牛博) 在东湖风景区先锋村集贸市场旁，一处非法燃气点与居民区仅一墙之隔，安全隐患极大。前日，城管部门检查发现，该点已依照执法文书要求自拆完毕。

上月底，东湖城管执法队员在巡查中发现，先锋集贸市场内有一家非法经营的燃气点，执法人员当即联系区燃气管理办公室，对该点进行查处。经查，在未取得燃气经营许可证和施工许可证的情况下，先锋村市场办与某燃气供应企业共同投资近30万元，建成占地10余平方米的瓶装气燃气供应站，供应集贸市场内数十家商户。该燃气点气体浓度未达到民用燃气的标准，且该燃气点紧挨先锋社区住宅楼，就像是一颗“定时炸弹”。城管部门依法对其下达了执法文书，责令限时拆除违法搭建设施，并停止非法供气行为。

前日上午，东湖城管执法人员再次赶往现场检查发现，该非法燃气点设备已全部自拆。





