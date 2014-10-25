图文：小伙抓拍武汉街景获赞今日下午试鸣防空警报集贸市场黑燃气点被查处广告：湖北手机报广告：知音司机停车扶老人坐爱心座
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 第10版 社会写真
·图文：小伙抓拍武汉街景获赞
·今日下午试鸣防空警报
·集贸市场黑燃气点被查处
·广告：湖北手机报
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楚天都市报电子版
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10 社会写真 2014.10.25 星期六
今日下午试鸣防空警报
    楚天都市报讯 （记者王荣海 通讯员文翔）为纪念武汉沦陷，今日16时，武汉市将试鸣防空警报。
    昨日，武汉市人防办介绍，16时整预先警报，鸣36秒，停24秒，持续3分钟，预先告诉人们做好防空袭的准备；16时15分空袭警报，鸣6秒，停6秒，持续3分钟，警告人们迅速隐蔽；16时27分解除警报，连续鸣响3分钟，三次试鸣总用时30分钟，表明空袭已结束。人防部门提醒，试鸣期间市民不必惊慌，如果附近有人防工程，可自行演练。


   