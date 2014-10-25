图文：小伙抓拍武汉街景获赞今日下午试鸣防空警报集贸市场黑燃气点被查处广告：湖北手机报广告：知音司机停车扶老人坐爱心座
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 第10版 社会写真
·图文：小伙抓拍武汉街景获赞
·今日下午试鸣防空警报
·集贸市场黑燃气点被查处
·广告：湖北手机报
·广告：知音
·司机停车扶老人坐爱心座
楚天都市报电子版
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10 社会写真 2014.10.25 星期六
图文：小伙抓拍武汉街景获赞
    楚天都市报讯 （记者袁喆）徐家棚的绿皮火车、汉口闹市的夜景、古琴台的夕阳……在梁震凯的镜头里，武汉街头处处美不胜收（如图）。
    家住月湖桥附近的梁震凯是一名摄影爱好者，一年时间里，他趁着周末天气好，背着单反相机游走在武汉的街巷、公园，拍出200余幅武汉美景。
    几天前，他将这些照片发布到武汉一家论坛上，引来数千名网友浏览、点赞。“每年我都会出去旅行，看多了之后，觉得还是家乡武汉最美。”昨日，梁震凯对记者说，“我想用这种方式提醒大家去欣赏身边的风景。”


   