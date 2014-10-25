图文：小伙抓拍武汉街景获赞今日下午试鸣防空警报集贸市场黑燃气点被查处广告：湖北手机报广告：知音司机停车扶老人坐爱心座
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 第10版 社会写真
·图文：小伙抓拍武汉街景获赞
·今日下午试鸣防空警报
·集贸市场黑燃气点被查处
·广告：湖北手机报
·广告：知音
·司机停车扶老人坐爱心座
楚天都市报电子版
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10 社会写真 2014.10.25 星期六
白发老爹爹颤巍巍坐在公交车前排无扶手的座位上
司机停车扶老人坐爱心座
    楚天都市报讯 （记者聂丽娟 通讯员郑军）白发老爹爹上公交车，却颤颤巍巍地坐在了前排无扶手座位上。司机担心老年人安全，停车将老人扶到老弱病残爱心座上才肯开车。前日，如此温馨一幕在513路公交车上上演。
    家住光谷的市民郑先生告诉记者，当天下午4时许，513路公交车刚到光谷公交站，乘客一窝蜂挤上车。前门走上来一位头发花白的老爹爹，拄着拐棍，气喘吁吁地坐在车辆前部的横排无扶手座上。
    司机小伙见状，连忙起身跟爹爹说：“爹爹，麻烦您老到爱心专座上去坐，这里坐不安全。”老爹爹不愿意走动：“我来的时候也坐前排呀！没事的！”旁边的乘客纷纷来劝：“爹爹，你就坐后面爱心专座去，舒服些。你不动，司机不会开车的。”
    老爹爹经不住这么多人劝说，慢慢从座位踏步下来。公交司机赶紧将车熄火，麻利走到老爹爹旁边，搀扶老人到爱心专座，这才重新开动车辆。
    老爹爹刚坐下，一位老街坊打趣他：“你坐到前面干嘛呀，万一碰到磕到了怎么办？这司机小伙真不错，把车停下扶你过来，你面子大哦！”爹爹被这位街坊说得哈哈大笑起来。


   