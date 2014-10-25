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司机停车扶老人坐爱心座
10
社会写真
2014.10.25 星期六
白发老爹爹颤巍巍坐在公交车前排无扶手的座位上
司机停车扶老人坐爱心座
楚天都市报讯 （记者聂丽娟 通讯员郑军）白发老爹爹上公交车，却颤颤巍巍地坐在了前排无扶手座位上。司机担心老年人安全，停车将老人扶到老弱病残爱心座上才肯开车。前日，如此温馨一幕在513路公交车上上演。
家住光谷的市民郑先生告诉记者，当天下午4时许，513路公交车刚到光谷公交站，乘客一窝蜂挤上车。前门走上来一位头发花白的老爹爹，拄着拐棍，气喘吁吁地坐在车辆前部的横排无扶手座上。
司机小伙见状，连忙起身跟爹爹说：“爹爹，麻烦您老到爱心专座上去坐，这里坐不安全。”老爹爹不愿意走动：“我来的时候也坐前排呀！没事的！”旁边的乘客纷纷来劝：“爹爹，你就坐后面爱心专座去，舒服些。你不动，司机不会开车的。”
老爹爹经不住这么多人劝说，慢慢从座位踏步下来。公交司机赶紧将车熄火，麻利走到老爹爹旁边，搀扶老人到爱心专座，这才重新开动车辆。
老爹爹刚坐下，一位老街坊打趣他：“你坐到前面干嘛呀，万一碰到磕到了怎么办？这司机小伙真不错，把车停下扶你过来，你面子大哦！”爹爹被这位街坊说得哈哈大笑起来。