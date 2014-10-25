查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 社会写真 ·图文：小伙抓拍武汉街景获赞 ·今日下午试鸣防空警报 ·集贸市场黑燃气点被查处 ·广告：湖北手机报 ·广告：知音 ·司机停车扶老人坐爱心座 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：小伙抓拍武汉街景获赞 · 今日下午试鸣防空警报 · 集贸市场黑燃气点被查处 · 广告：湖北手机报 · 广告：知音 · 司机停车扶老人坐爱心座 10 社会写真 2014.10.25 星期六 白发老爹爹颤巍巍坐在公交车前排无扶手的座位上 司机停车扶老人坐爱心座 楚天都市报讯 （记者聂丽娟 通讯员郑军）白发老爹爹上公交车，却颤颤巍巍地坐在了前排无扶手座位上。司机担心老年人安全，停车将老人扶到老弱病残爱心座上才肯开车。前日，如此温馨一幕在513路公交车上上演。

家住光谷的市民郑先生告诉记者，当天下午4时许，513路公交车刚到光谷公交站，乘客一窝蜂挤上车。前门走上来一位头发花白的老爹爹，拄着拐棍，气喘吁吁地坐在车辆前部的横排无扶手座上。

司机小伙见状，连忙起身跟爹爹说：“爹爹，麻烦您老到爱心专座上去坐，这里坐不安全。”老爹爹不愿意走动：“我来的时候也坐前排呀！没事的！”旁边的乘客纷纷来劝：“爹爹，你就坐后面爱心专座去，舒服些。你不动，司机不会开车的。”

老爹爹经不住这么多人劝说，慢慢从座位踏步下来。公交司机赶紧将车熄火，麻利走到老爹爹旁边，搀扶老人到爱心专座，这才重新开动车辆。

老爹爹刚坐下，一位老街坊打趣他：“你坐到前面干嘛呀，万一碰到磕到了怎么办？这司机小伙真不错，把车停下扶你过来，你面子大哦！”爹爹被这位街坊说得哈哈大笑起来。





