查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 社会写真 ·图文：小伙抓拍武汉街景获赞 ·今日下午试鸣防空警报 ·集贸市场黑燃气点被查处 ·广告：湖北手机报 ·广告：知音 ·司机停车扶老人坐爱心座 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：小伙抓拍武汉街景获赞 · 今日下午试鸣防空警报 · 集贸市场黑燃气点被查处 · 广告：湖北手机报 · 广告：知音 · 司机停车扶老人坐爱心座 10 社会写真 2014.10.25 星期六 广告：知音 楚天都市报讯 知音歌君欲寻偶到知音，我家花美四时春。安能岁月空流去？不做折枝悔恨人！与高端单身朋友探讨现代婚恋观与家庭观专线027-85491407为多次征婚失败者制定专属婚恋方案专线027-87827372为高端交友者寻找良师益友方案专线027-87305053为情感迷茫者拨雾引路专线027-85305799武昌总部：洪山广场家乐福楚天都市花园 D-29-D热线：8731071387827372873018678730505387810712汉口1分部：青年路同城广场A栋1单元23楼2302室热线：8549140785490310854916538549033685833627汉口2分部：汉口武展旁 SOGO公寓 A座 2102室热线:8544779685305799854478968577870888850205男部1.富二代：28岁，1.80米，本科，未婚，家族企业，资产雄厚，年收入丰厚，房产多处，名车代步，责任感强，睿智儒雅，寻素质高气质佳的女士。027-877727982.外企高管：29岁，1.75米，本科，未婚，月薪万元，车房俱备，重情专一，成熟稳重，寻善良气质好的女士。027-878778173.投资公司老总：32岁，1.76米，硕士，未婚，家族实力公司，年收入丰厚，高档住房，名车代步，稳重进取，儒雅俊逸，寻有知识有气质的女士。027-878273724.大型私企法人：34岁，1.76米，本科，未婚，年收入可观，高档住房多套，名车代步，才华横溢，事业辉煌，寻有爱心的女士。027-873107135.银行高管：35岁，1.75米，本科，未婚，年收入二十万元，住房两套，阳光帅气，德才兼备，金融行业的精英，寻知书达理的女士携手前行。027-873050536.事业单位干部：36岁，1.78米，本科，离异，年收十六万元，高档住房190平方米，名车代步，情专义重，特显年轻，寻品德好的女士。027-878405417.金融管理：38岁，1.75米，本科，离异无负担，收入稳定，车房俱全，事业蒸蒸日上，真诚大方，无不良嗜好，寻温柔贤惠的女士相伴今生。027-878213068.名院主治医生：39岁，1.76米，硕士，短婚未育，家境优越，收入稳定，高档住房，名车代步，奋发有为，前程远大，寻开朗活泼的女士。027-873018679.品牌代理商：40岁，1.77米，离异，多家连锁店，年收丰厚，高档住房多套，名车代步，豁达宽容，儒雅大度，寻有缘女士相伴。 027-8544779610.房地产公司老总：42岁，1.76米，离异，资产丰厚，多处房产，豪华名车，雄才大略，志远鹏程，不求年轻貌美，只求天长地久，相伴一生。027-8530579911.银行中层干部：43岁，1.74米，本科，离异，另有投资，年收五十万元，高档住房两套，名车代步，幽默风趣，豪爽大度，寻传统有内涵女士相依为伴。 027-8551852012.建筑集团项目经理：45岁，1.75米，本科，丧偶，一女国外留学，收入五十万元，住房两套，有门面出租，名车代步，为人正派，神采飞扬，孤单的我比谁都渴望有个家。027-8549140713.省直机关处级干部：46岁，1.71米，本科，离异，女儿对方，无负担，车房俱全，为人真诚，精明干练，有调动工作的能力，寻贤淑顾家的女士共建温馨家园。027-8549033614.房地产开发商：47岁，1.75米，本科，丧偶，一女外地成家，独住花园房，多年商海拼搏，积累丰厚资产，车房俱佳，人生沉浮更知真情可贵，寻重情持家的你，共享美好人生。027-8549031015.工程师兼经商：48岁，1.78米，离异，无负担，年收优厚，房产多处，私车代步，乐善好施，谦和质朴，寻修养好会持家的女士。 027-8777279816.大型国企高层管理：51岁，1.77米，离异，无负担，年收几十万元，高档住房两套，公车代步，成熟稳重，为人随和，寻形象好气质佳的女士。027-8787781717.事业单位干部：58岁，1.78米，丧偶，薪丰房宽，从部队锤炼到地方工作的他，气宇轩昂，朴实无华，人品端正，期待有个温良贤淑的她相识。027-8782737218.公司老总59岁1.78米，离异，一女国外，投资开发多个项目，年收丰厚，高档住房，私车代步，豪爽大度，勤奋不懈，有信心及能力与纯朴重情的你共享美好幸福生活。027-87305053

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