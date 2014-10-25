图文：小伙抓拍武汉街景获赞今日下午试鸣防空警报集贸市场黑燃气点被查处广告：湖北手机报广告：知音司机停车扶老人坐爱心座
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 第10版 社会写真
·图文：小伙抓拍武汉街景获赞
·今日下午试鸣防空警报
·集贸市场黑燃气点被查处
·广告：湖北手机报
·广告：知音
·司机停车扶老人坐爱心座
楚天都市报电子版
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10 社会写真 2014.10.25 星期六
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