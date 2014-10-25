查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 第一现场 ·广告：湖北手机报 ·图文：热心居民脸盆当锣喊大家撤离 ·乘客捡两万多元归还 失主尚不知包丢了 ·八只脱缰螃蟹惊了一车乘客 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告：湖北手机报 · 图文：热心居民脸盆当锣喊大家撤 · 乘客捡两万多元归还 失主尚不知 · 八只脱缰螃蟹惊了一车乘客 9 第一现场 2014.10.25 星期六 八只脱缰螃蟹惊了一车乘客 楚天都市报讯 （记者朱泽 通讯员陶训义 周晓玲）昨日上午，在汉口宗关一辆即将发车的4路电车上，8只大闸蟹挣脱草绳在车厢内横行，引来一阵骚动。后来，司机戴上帆布手套，把它们一一捉进了网兜。

市民孙女士介绍，昨日上午9时20分许，她在汉口宗关的起点站，上了一辆4路电车。约2分钟后，坐在前排的两名女乘客突然尖叫起来，她循声望去，只见一只大闸蟹在靠窗的座位下爬动。

随后，乘客们又在中部车厢的座位下和后门边，发现了近十只螃蟹。整个车厢顿时骚动起来，一些胆小的女乘客避之不及。这时，一个手提黑色塑料袋的中年男子，望着满地的大闸蟹一时也束手无策。司机陈俊见状，迅速戴上帆布手套，把大闸蟹们一一“捉拿归案”，放进中年男子携带的尼龙网兜里。车厢里这才恢复了平静。

原来，市民孔先生提着装有十六只大闸蟹的塑料袋上车后，打起了瞌睡。岂料，大闸蟹们不甘寂寞，挣脱了束缚在身上的草绳爬了出来，其中八只还在车厢里横行。





