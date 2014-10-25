广告：湖北手机报图文：热心居民脸盆当锣喊大家撤离乘客捡两万多元归还 失主尚不知包丢了八只脱缰螃蟹惊了一车乘客
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 第9版 第一现场
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·图文：热心居民脸盆当锣喊大家撤离
·乘客捡两万多元归还 失主尚不知包丢了
·八只脱缰螃蟹惊了一车乘客
楚天都市报电子版
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9 第一现场 2014.10.25 星期六
八只脱缰螃蟹惊了一车乘客
    楚天都市报讯 （记者朱泽 通讯员陶训义 周晓玲）昨日上午，在汉口宗关一辆即将发车的4路电车上，8只大闸蟹挣脱草绳在车厢内横行，引来一阵骚动。后来，司机戴上帆布手套，把它们一一捉进了网兜。
    市民孙女士介绍，昨日上午9时20分许，她在汉口宗关的起点站，上了一辆4路电车。约2分钟后，坐在前排的两名女乘客突然尖叫起来，她循声望去，只见一只大闸蟹在靠窗的座位下爬动。
    随后，乘客们又在中部车厢的座位下和后门边，发现了近十只螃蟹。整个车厢顿时骚动起来，一些胆小的女乘客避之不及。这时，一个手提黑色塑料袋的中年男子，望着满地的大闸蟹一时也束手无策。司机陈俊见状，迅速戴上帆布手套，把大闸蟹们一一“捉拿归案”，放进中年男子携带的尼龙网兜里。车厢里这才恢复了平静。
    原来，市民孔先生提着装有十六只大闸蟹的塑料袋上车后，打起了瞌睡。岂料，大闸蟹们不甘寂寞，挣脱了束缚在身上的草绳爬了出来，其中八只还在车厢里横行。


   