广告：湖北手机报图文：热心居民脸盆当锣喊大家撤离乘客捡两万多元归还 失主尚不知包丢了八只脱缰螃蟹惊了一车乘客
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 第9版 第一现场
·广告：湖北手机报
·图文：热心居民脸盆当锣喊大家撤离
·乘客捡两万多元归还 失主尚不知包丢了
·八只脱缰螃蟹惊了一车乘客
楚天都市报电子版
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9 第一现场 2014.10.25 星期六
乘客捡两万多元归还 失主尚不知包丢了
    楚天都市报讯 （记者满达 实习生李怡然）打的和朋友去吃饭，不慎将装有两万余元现金的手提包遗落在的士上。庆幸的是，后面的一位乘客发现后，立即和的哥从汉阳赶回武昌，把手提包归还。昨晚的这一经历，让市民李先生感到像是做梦一样。
    昨日傍晚6点15分，李先生和朋友从武昌杨园派出所附近，打的前往四美塘吃饭。晚7时许，他突然接到一个陌生来电。对方自称姓魏，在汉阳钟家村打的时，发现后排座上有李先生的手提包，通过里面的身份证和名片，才联系上了他。
    李先生听后惊出一身汗，这才发现，装有两万余元现金和银行卡的包丢了，他竟没有察觉。魏先生刚好要到武昌，便给他送了过来。
    半小时后，魏先生和的哥安师傅到达四美塘，让李先生确认包内的物品完好后，婉拒酬谢并随之离去。


   