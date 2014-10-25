查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 第一现场 ·广告：湖北手机报 ·图文：热心居民脸盆当锣喊大家撤离 ·乘客捡两万多元归还 失主尚不知包丢了 ·八只脱缰螃蟹惊了一车乘客 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告：湖北手机报 · 图文：热心居民脸盆当锣喊大家撤 · 乘客捡两万多元归还 失主尚不知 · 八只脱缰螃蟹惊了一车乘客 9 第一现场 2014.10.25 星期六 50多岁居民楼凌晨失火 不少住户尚在梦中 图文：热心居民脸盆当锣喊大家撤离 楚天都市报讯 （记者刘毅 黄士峰）昨日清晨，硚口区中山大道旁有栋50多年历史的两层楼房失火，有人用力敲打脸盆，提醒大家撤离。一名男子跳楼逃生时不幸坠亡。

失火楼房位于中山大道20—11号，是栋两层的红砖楼，建于上世纪50年代初。该楼一位租户说，清晨5时许，她下夜班回家，不久，便闻到了焦糊味，还听到有邻居在大喊“起火了”。她从楼里跑出来后，见火是从2楼冒出，便顾不得拿东西就跑出楼。

居民们说，楼内一名住户见起了火，赶紧拿出脸盆当锣，使劲敲，借此提醒其他还没有起床的居民们，赶紧逃离居民楼。消防官兵赶到以后，也挨家挨户敲门，查看是否有人员还在楼内。7时左右，消防官兵将明火扑灭。

记者赶到现场时，大火已经被扑灭，失火房屋的四周已拉起警戒线，禁止居民入内。不幸的是，在火灾中，一名男子可能是为了逃生，从楼上跳了下来摔成重伤，送医抢救无效身亡。据了解，死者姓王，是楼内的一名租户，入住不久。

据介绍，失火楼房有3个单元，住着48户居民，过火面积80多平方米，十多家住户的房屋不同程度被烧毁（如图）。目前，失火原因还在调查中。





