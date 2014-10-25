广告：湖北手机报图文：热心居民脸盆当锣喊大家撤离乘客捡两万多元归还 失主尚不知包丢了八只脱缰螃蟹惊了一车乘客
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 第9版 第一现场
·广告：湖北手机报
·图文：热心居民脸盆当锣喊大家撤离
·乘客捡两万多元归还 失主尚不知包丢了
·八只脱缰螃蟹惊了一车乘客
楚天都市报电子版
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9 第一现场 2014.10.25 星期六
50多岁居民楼凌晨失火 不少住户尚在梦中
图文：热心居民脸盆当锣喊大家撤离
    楚天都市报讯 （记者刘毅 黄士峰）昨日清晨，硚口区中山大道旁有栋50多年历史的两层楼房失火，有人用力敲打脸盆，提醒大家撤离。一名男子跳楼逃生时不幸坠亡。
    失火楼房位于中山大道20—11号，是栋两层的红砖楼，建于上世纪50年代初。该楼一位租户说，清晨5时许，她下夜班回家，不久，便闻到了焦糊味，还听到有邻居在大喊“起火了”。她从楼里跑出来后，见火是从2楼冒出，便顾不得拿东西就跑出楼。
    居民们说，楼内一名住户见起了火，赶紧拿出脸盆当锣，使劲敲，借此提醒其他还没有起床的居民们，赶紧逃离居民楼。消防官兵赶到以后，也挨家挨户敲门，查看是否有人员还在楼内。7时左右，消防官兵将明火扑灭。
    记者赶到现场时，大火已经被扑灭，失火房屋的四周已拉起警戒线，禁止居民入内。不幸的是，在火灾中，一名男子可能是为了逃生，从楼上跳了下来摔成重伤，送医抢救无效身亡。据了解，死者姓王，是楼内的一名租户，入住不久。
    据介绍，失火楼房有3个单元，住着48户居民，过火面积80多平方米，十多家住户的房屋不同程度被烧毁（如图）。目前，失火原因还在调查中。


   