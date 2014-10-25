广告：湖北手机报图文：热心居民脸盆当锣喊大家撤离乘客捡两万多元归还 失主尚不知包丢了八只脱缰螃蟹惊了一车乘客
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 第9版 第一现场
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·图文：热心居民脸盆当锣喊大家撤离
·乘客捡两万多元归还 失主尚不知包丢了
·八只脱缰螃蟹惊了一车乘客
楚天都市报电子版
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9 第一现场 2014.10.25 星期六
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    楚天都市报讯 


 