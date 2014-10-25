查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 楚天评论 ·广告：湖北手机报 ·最后一名不能只在台上脸红 ·图文：艰难“证”途 ·读不懂“绿化可舒缓心情”的幽默 ·严肃来看毕姥爷的笑话 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告：湖北手机报 · 最后一名不能只在台上脸红 · 图文：艰难“证”途 · 读不懂“绿化可舒缓心情”的幽默 · 严肃来看毕姥爷的笑话 8 楚天评论 2014.10.25 星期六 严肃来看毕姥爷的笑话 楚天都市报讯 “毕姥爷”闹笑话了。最近，不知哪个网友翻出了毕福剑为潘晓婷的题字：玖球天後。照片上，毕、潘二人笑意盈盈地展示这幅书法作品，应该如假包换吧。笑话出在哪里呢？还是用民间的智慧来表述最有趣不过：“四个字居然写对了两个。”对的这两个，自然是“球”和“天”，另外那两个是错的吗？还真是错的。

“玖球天後”，所要表达的实际上是“九球天后”。潘晓婷是我国台球界第一位获得世界锦标赛冠军的选手，有“九球天后”之誉，所谓实至名归。咦，“玖球天後”与“九球天后”有好大区别吗？当然有，而且还是本质性的。

首先，“玖”是“九”的大写，“九”没有繁体，而大写也并不等于繁体。用于花式台球，“九”就是数目字；而“玖”，在成为“九”的大写之前，表示似玉的浅黑色石头。

其次，繁简之间并非一一对应。“後”与“后”，在古籍中也是两个字，皇帝的正妻，那是“后”，而“後”则表示方位，与“前”对应。“後”与“后”在简化字中同时成为“后”，属于殊途同归，弄不清楚就容易掉入“陷阱”。

“玖球天後”不仅错了一半儿，而且这四个字还被刻薄的网友看成了“环球大嫂”。别说，经此提示，再看还真有点儿像。在萧红的记忆中，鲁迅先生对写字潦草是“深恶痛绝之”的，他说：“字不一定要写得好，但必须得使人一看了就认识。”见之于“玖球天後”，在下要续一回貂：必须还得写对。

原载10月24日《南方日报》





