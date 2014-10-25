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 第8版 楚天评论
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·最后一名不能只在台上脸红
·图文：艰难“证”途
·读不懂“绿化可舒缓心情”的幽默
·严肃来看毕姥爷的笑话
楚天都市报电子版
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8 楚天评论 2014.10.25 星期六
严肃来看毕姥爷的笑话
    楚天都市报讯 “毕姥爷”闹笑话了。最近，不知哪个网友翻出了毕福剑为潘晓婷的题字：玖球天後。照片上，毕、潘二人笑意盈盈地展示这幅书法作品，应该如假包换吧。笑话出在哪里呢？还是用民间的智慧来表述最有趣不过：“四个字居然写对了两个。”对的这两个，自然是“球”和“天”，另外那两个是错的吗？还真是错的。
    “玖球天後”，所要表达的实际上是“九球天后”。潘晓婷是我国台球界第一位获得世界锦标赛冠军的选手，有“九球天后”之誉，所谓实至名归。咦，“玖球天後”与“九球天后”有好大区别吗？当然有，而且还是本质性的。
    首先，“玖”是“九”的大写，“九”没有繁体，而大写也并不等于繁体。用于花式台球，“九”就是数目字；而“玖”，在成为“九”的大写之前，表示似玉的浅黑色石头。
    其次，繁简之间并非一一对应。“後”与“后”，在古籍中也是两个字，皇帝的正妻，那是“后”，而“後”则表示方位，与“前”对应。“後”与“后”在简化字中同时成为“后”，属于殊途同归，弄不清楚就容易掉入“陷阱”。
    “玖球天後”不仅错了一半儿，而且这四个字还被刻薄的网友看成了“环球大嫂”。别说，经此提示，再看还真有点儿像。在萧红的记忆中，鲁迅先生对写字潦草是“深恶痛绝之”的，他说：“字不一定要写得好，但必须得使人一看了就认识。”见之于“玖球天後”，在下要续一回貂：必须还得写对。
    原载10月24日《南方日报》


   