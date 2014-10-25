查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 楚天评论 ·广告：湖北手机报 ·最后一名不能只在台上脸红 ·图文：艰难“证”途 ·读不懂“绿化可舒缓心情”的幽默 ·严肃来看毕姥爷的笑话 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告：湖北手机报 · 最后一名不能只在台上脸红 · 图文：艰难“证”途 · 读不懂“绿化可舒缓心情”的幽默 · 严肃来看毕姥爷的笑话 8 楚天评论 2014.10.25 星期六 读不懂“绿化可舒缓心情”的幽默 楚天都市报讯 王军荣



媒体报道，广州市全市高快速路及国省道环境景观综合整治工作，已完成种植面积约98万平方米，种植树木29万株。尽管本次整治按照“节约成本、美观实用”的原则进行，但以北二环高速为例，每公里整治造价仍高达百万元。相关单位否认这是“乱花钱”的“面子工程”，称塞车时可舒缓心情。（10月23日《新快报》）

对此，公众的质疑至少有两点：其一，在高快速路上动辄100公里以上的时速，路旁景色根本无暇顾及，专项打造景观有“面子工程”之嫌；其二，每公里百万元，值不值？这两个问题其实质就是民意分量的问题和相关信息的公开问题。

对于质疑，有关人士是这么解释的，“一方面，它提升了该路段的形象，也提升了广州总体的形象，所有的业主单位都拍手称快。另一方面，素质不断提高的广州车主，对于高快速路和国省道的要求已不仅限于路况舒适，对于美观的要求也在逐步提高。路旁有优美的景观，可以使得车主身心愉悦，在塞车时也可以舒缓心情。”

这样的说法不是没有一点道理，虽然也有调侃、幽默的意味，但却让人难以相信，更有一种轻佻的意味。诚然，车主的要求在提高，也需要看到路旁有优美的景观，但这不是每公里造价百万的理由，便宜些难道就没有这样的效果？此外，高速公路的堵车是很少有的，除非节假日。而为了堵车时舒缓心情而花费这么多，恐怕谁都接受不了。如果车主一想到造价这么高，如此花费纳税人的钱，恐怕心情也不会太好。

全国各地已经出现多起“绿化腐败案”，即便是在广州也发生过。因此，每公里造价百万就变得最为“敏感”了，消除公众疑惑并不难，但“绿化造价高塞车时可舒缓心情”的幽默却让公众读不懂。最好的回答不是语言，而是行动，即让账本说话。





