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 第8版 楚天评论
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·最后一名不能只在台上脸红
·图文：艰难“证”途
·读不懂“绿化可舒缓心情”的幽默
·严肃来看毕姥爷的笑话
楚天都市报电子版
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8 楚天评论 2014.10.25 星期六
读不懂“绿化可舒缓心情”的幽默
    楚天都市报讯 王军荣

    媒体报道，广州市全市高快速路及国省道环境景观综合整治工作，已完成种植面积约98万平方米，种植树木29万株。尽管本次整治按照“节约成本、美观实用”的原则进行，但以北二环高速为例，每公里整治造价仍高达百万元。相关单位否认这是“乱花钱”的“面子工程”，称塞车时可舒缓心情。（10月23日《新快报》）
    对此，公众的质疑至少有两点：其一，在高快速路上动辄100公里以上的时速，路旁景色根本无暇顾及，专项打造景观有“面子工程”之嫌；其二，每公里百万元，值不值？这两个问题其实质就是民意分量的问题和相关信息的公开问题。
    对于质疑，有关人士是这么解释的，“一方面，它提升了该路段的形象，也提升了广州总体的形象，所有的业主单位都拍手称快。另一方面，素质不断提高的广州车主，对于高快速路和国省道的要求已不仅限于路况舒适，对于美观的要求也在逐步提高。路旁有优美的景观，可以使得车主身心愉悦，在塞车时也可以舒缓心情。”
    这样的说法不是没有一点道理，虽然也有调侃、幽默的意味，但却让人难以相信，更有一种轻佻的意味。诚然，车主的要求在提高，也需要看到路旁有优美的景观，但这不是每公里造价百万的理由，便宜些难道就没有这样的效果？此外，高速公路的堵车是很少有的，除非节假日。而为了堵车时舒缓心情而花费这么多，恐怕谁都接受不了。如果车主一想到造价这么高，如此花费纳税人的钱，恐怕心情也不会太好。
    全国各地已经出现多起“绿化腐败案”，即便是在广州也发生过。因此，每公里造价百万就变得最为“敏感”了，消除公众疑惑并不难，但“绿化造价高塞车时可舒缓心情”的幽默却让公众读不懂。最好的回答不是语言，而是行动，即让账本说话。


   