查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 楚天评论 ·广告：湖北手机报 ·最后一名不能只在台上脸红 ·图文：艰难“证”途 ·读不懂“绿化可舒缓心情”的幽默 ·严肃来看毕姥爷的笑话 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告：湖北手机报 · 最后一名不能只在台上脸红 · 图文：艰难“证”途 · 读不懂“绿化可舒缓心情”的幽默 · 严肃来看毕姥爷的笑话 8 楚天评论 2014.10.25 星期六 图文：艰难“证”途 楚天都市报讯 从盛夏跑到了深秋，从备孕跑到了有孕在身，盖了十余个公章，在各部门间辗转二十多次，甚至出示了父亲的《死亡证明》……为了一张单独两孩准生证，陕西省咸阳市一所高校的教师李青费尽周折仍未如愿。记者采访了解到，有着类似经历的“准妈妈”并非个例。多位遭遇“办证难”的单独两孩“准妈妈”表示，既然《独生子女证》是计生部门核发的，就应当具有效力。即便因为有的父母再生育而未将《独生子女证》收回，也应由计生部门去核实，而不该让老百姓一遍遍跑冤枉路。10月23日新华社发





