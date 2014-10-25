广告：湖北手机报最后一名不能只在台上脸红图文：艰难“证”途读不懂“绿化可舒缓心情”的幽默严肃来看毕姥爷的笑话
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 第8版 楚天评论
·广告：湖北手机报
·最后一名不能只在台上脸红
·图文：艰难“证”途
·读不懂“绿化可舒缓心情”的幽默
·严肃来看毕姥爷的笑话
楚天都市报电子版
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8 楚天评论 2014.10.25 星期六
图文：艰难“证”途
    楚天都市报讯 从盛夏跑到了深秋，从备孕跑到了有孕在身，盖了十余个公章，在各部门间辗转二十多次，甚至出示了父亲的《死亡证明》……为了一张单独两孩准生证，陕西省咸阳市一所高校的教师李青费尽周折仍未如愿。记者采访了解到，有着类似经历的“准妈妈”并非个例。多位遭遇“办证难”的单独两孩“准妈妈”表示，既然《独生子女证》是计生部门核发的，就应当具有效力。即便因为有的父母再生育而未将《独生子女证》收回，也应由计生部门去核实，而不该让老百姓一遍遍跑冤枉路。10月23日新华社发


   