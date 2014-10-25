查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 楚天评论 ·广告：湖北手机报 ·最后一名不能只在台上脸红 ·图文：艰难“证”途 ·读不懂“绿化可舒缓心情”的幽默 ·严肃来看毕姥爷的笑话 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告：湖北手机报 · 最后一名不能只在台上脸红 · 图文：艰难“证”途 · 读不懂“绿化可舒缓心情”的幽默 · 严肃来看毕姥爷的笑话 8 楚天评论 2014.10.25 星期六 最后一名不能只在台上脸红 楚天都市报讯 本报评论员屈旌



上台领奖，一般都是件光荣的事，那如果领的是“最后一名”奖，会不会不好意思？23日下午，在陕西省渭南市召开的2014年综合观摩暨第三季度工作讲评会上，有6个县市区因为“较差”上台领奖，他们领到的是一个“黄牌”，上写“最后一名”。（10月24日《华商报》）

给“最后一名”颁奖的激励式管理，其实在学校教育、企业经营中并不鲜见，但是放在政府部门工作考核中，的确是一件新鲜事。看了太多“报喜不报忧”的各类汇报评选，渭南市的做法让人眼前一亮，敢于晒出政府工作成绩单，自揭短板、直面不足，并通过领“最差奖”的方式，激励后进区县奋发进步，创意可嘉，勇气亦可嘉。

据报道，这一新颖的政绩考核形式，已经实行了4年。然而，在经由媒体报道、网络传播后，仍然引来不少关注。大家在肯定其积极作用的同时，也提出了许多疑问和建议。譬如，评选“第一名”和“最后一名”的标准是什么？是否应该有更多的民意参与？上台领牌会不会沦为形式主义等等。这种密切到有些严苛的关注，反映出广大民众对于政府工作公开透明的诉求，更体现了科学、合理、开放的政绩考核机制，对一方事业发展、民生保障的重要意义。

当下我们所处的，是一个竞争激烈的时代，许多人在工作中，都须面临绩效考核、末位淘汰等考核机制的督促，由此产生的压力，亦推动我们不断进步。个人如此，时代如此，政府部门也该顺应时代需求，内生动力，积极向前。类似“最后一名”的激励机制，不应限于渭南一地；参与评价的“评委”们，也不应只是上级领导，更应听到当地群众的声音；“最后一名”不能只在台上脸红，下了台更要以实际行动“雪耻”。而渭南当地不妨制定更为细化的奖惩措施，来增强这一考核机制的约束力。

贯彻群众路线没有休止符，强化作风建设永远在路上。在职能政府向服务型政府转型的过程中，再多的第一名，都不如一个“最后一名”，来得坦诚直接，来得真实切近。而探寻更好的管理创意和理想，提供更好的公共服务和产品，更应在“最后一名”的鼓动和激励下，把提升行政效率、改进工作作风持续进行下去。





