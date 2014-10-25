广告：湖北手机报最后一名不能只在台上脸红图文：艰难“证”途读不懂“绿化可舒缓心情”的幽默严肃来看毕姥爷的笑话
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 第8版 楚天评论
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·最后一名不能只在台上脸红
·图文：艰难“证”途
·读不懂“绿化可舒缓心情”的幽默
·严肃来看毕姥爷的笑话
楚天都市报电子版
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8 楚天评论 2014.10.25 星期六
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