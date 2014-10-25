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本报记者陈军 廖仕祺 实习生何亚男 施磊



早上出门“抢”不到的士？没关系，只要在手机上下载一个APP，输入一下起点和目的地信息，就能找到愿意让你搭顺风车的私家车主。随着打车软件鼻祖Uber近日在汉试点拼车服务，长期处于“地下”的拼车软件再次引发关注。

日前，记者调查发现，颇受年轻人青睐的拼车软件，的确能带来便利。但专家提醒，参与的私家车及乘坐者都需要防范风险。



拼车软件使用流程



用车者发布需求信息

↓

私家车主发布行车线路

↓

软件匹配合适线路

↓

车主与乘客电话协商

↓

完成拼车后电子付费



【新鲜】

手机上可以呼叫顺风车



每到上下班高峰期，拥挤的公交和爆满的地铁让白领们苦不堪言，想“抢”到一辆出租车也要靠运气。一些打车软件嗅到了其中的商机，纷纷推出各种拼车软件，一些市民加入了拼车行列。

记者在手机上搜寻发现，目前在武汉可使用的拼车软件已有10多款，既有爱拼车、哈哈拼车、AA拼车等专门的拼车软件，也有像易信这样搭载了拼车功能的社交软件。以刚进入的Uber拼车平台为例，私家车主可通过发布车辆路线，搭车人透过平台找到同路车主，向车主分担出行成本，目前在武汉的拼车费用为每公里1.5元，另加每分钟0.2元。

这些拼车软件的功能相似，新用户都被要求使用手机号码验证注册，而后便可发布路线寻找拼车伙伴。除了拼车，一些软件还附带了一些功能。如哈哈拼车与AA拼车提供在线付款功能，可通过支付宝、银联或微信支付充值后在线付费；嘀嗒拼车则有自带安全助手，拼车时可输入好友手机号，系统将记录拼车旅程，并发送短信至好友手机；“拼车”则提供了《合乘协议书》范本链接，用户可下载并签订。



【体验】

高峰期好用平时难找车



拼车软件是否靠谱？近日，记者分时段在多个打车软件上进行了实测。

周二上班早高峰时间段，记者在某打车软件上选择了由风光村前往湖北省博物馆的路线。软件推荐了一位车主，在和车主电话沟通后，确定了上车的时间和地点。车主如约而至，此时车上还有另外两名乘客。在省博物馆下车时，记者按约定支付了7元路费。而平时坐出租车走这条线路，车费大约为14元。

这名刘姓车主说，他在某事业单位工作，上下班时间较为固定，工作日一般都会接受拼车，所载的不少乘客是年轻白领。“算下来，带一脚的乘客分摊的路费，每个月能让我赚回加油费。”

接下来的几天上下班高峰期，记者又尝试用其它拼车软件，在多个不同地点寻求拼车，虽然耗时不同，但拼车请求均获回应。而在其他时段，记者的拼车需求基本无人理会。



【故事】

有人拼车拼成了好闺蜜



记者多方采访发现，拼车软件获得了几乎一边倒的叫好声，其中最主要的原因是，在高峰期打的实在太难。还有拼车软件用户认为，拼车不仅为乘客带来了便利，替车主省去了不少出行成本，也在无形间拉近了人与人之间的距离。

在光谷上班的张小姐，一个月前，在拼车软件上发布了拼车需求，不一会儿车主宋小姐便与其取得联系。第二天搭上了顺风车后，张小姐才发现，两人竟然在一栋大厦里办公。

两人不仅聊得投机，连平日里的兴趣爱好也惊人相似，很快她俩便成为了无话不说的好闺蜜。每天上下班，两人都会结伴同行，有时张小姐加班，宋小姐也会贴心地等她一起回家。

“办公楼这么大，公司那么多，如果不是拼车，我们说不定一辈子都不会认识对方。”说起这段由拼车带出的友情，张小姐十分开心。

家住汉口花桥的何先生，在江夏一家建筑公司工作。通过拼车，他也收获了友情。此前，为按时到岗，他每天5点半就要起床赶公交，再转几次公交和地铁到达目的地。在同事建议下，他尝试着使用拼车软件。一番检索后，他将两个车主的拼车路线结合，省去了长途奔袭的麻烦。如今，不仅上班变方便了，他跟这两名车主也成了好朋友。



【说法】

与“黑车”间界限模糊



相对于拼车软件用户的叫好，的哥的姐们的看法却截然相反。采访中，几位的哥都表示，虽然目前看这一软件暂时还没有影响大家的生意，但如果放任不管，无疑会方便了很多“黑车”。

对此，武汉市交委相关人员认为，拼车软件是随着新科技出现的新事物，管理部门将对拼车现象进行研究和评估，争取融入到行业管理。

因为拼车可以提高私家车利用率，从一定程度上缓解高峰期交通压力。今年初，北京出台了我国首个《小客车合乘指导意见》，给予市民拼车合法身份,“顺风车”收费将不再违法。上述人士称，武汉暂时还没有将此纳入议事日程，也未考虑借鉴北京经验，在一定条件下给予拼车其合法化地位。

实际上，根据《道路运输条例》及《城市出租汽车管理办法》有关规定，私家车参与拼车并收费，已涉嫌“非法营运”。不过，多数拼车软件均在《用户协议》中强调，“用户参与拼车服务期间必须以非盈利目的”，以此规避法律风险。

武汉市交委上述人士认为，一些邻居、朋友间的固定顺风车，一般并不涉及“黑车”的问题，但如何规范、引导仍考验管理者的智慧，例如如何区分“黑车”和拼车。



【提醒】

拼车安全隐患不容忽视



尽管拼车好处多多，但其中的风险也是不容忽视的。湖北忠三律师事务所律师余佳奇提醒，市民选择拼车出行前，最好签订书面协议，明确约定费用及交通事故风险承担问题。

余佳奇还提醒说，一般私家车保单小，如果发生意外车祸造成人身伤害，超过保单范围的费用，车主就要承担主要责任，搭乘者承担次要责任。在乘车过程中，非乘客自身原因造成的意外伤害，主要的承担人还是车主。对于陌生人之间的拼车，除了可能存在的交通事故隐患，还面临人身及财产安全等风险。“毕竟你的乘客只是通过手机和网络联系上的陌生人。”

保险专家则提示，别以为买了“交通意外险”就可以保搭顺风车。“交通意外险”规定保障商业运营的交通工具发生意外，而私家车不属于运营车辆，并不在保障范围内。对于车主来说，如果经常参与拼车，应加投“车上人员责任险”。





