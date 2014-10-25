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图为：站长龙琼（左）和员工为过往船舶加油

图为：龙琼推油桶

图为：水上加油站俯瞰



本报记者王功尚 通讯员宋岚 龚川 摄影：记者王永胜



身体半蹲，左手抓住土坡旁的灌木，右腿顺着与公路成45度角的土坡向下小心试探，确认不会打滑后，左腿跟上站稳，走过38级水泥台阶，来到长江边的小渡船码头，行船175米，到达中石化茅坪水上加油站趸船。该站站长龙琼每个月都要在这条路上往返百余趟。

茅坪水上加油站位于三峡大坝上游5公里，是中石化湖北石油水上油站管理分公司最大的加油站。37岁的女站长龙琼，已在这里工作整整8年。今年9月，她入列湖北省“最美一线职工”候选人。



女站长坚守水上8年



在中石化湖北石油水上油站管理分公司水上加油站中，只有3名女站长，龙琼是其中之一，而且管理着整个公司最大的水上加油站。

乌黑的秀发在脑后挽成髻，熨烫笔挺的蓝工装衬托出干练和稳重。龙琼说：“无论上班还是休息，我都要把自己收拾得干净整洁，这样既是尊重自己，也是尊重别人。加油站也一样。”

2006年，龙琼从葛洲坝加油站调到茅坪水上加油站担任站长。刚来时，站里四处是丢弃的纸屑，船体护栏满是灰尘。对此，龙琼闷声不响地打扫卫生。打扫完站长办公室，接着打扫厨房、厕所。几名男员工互相看看，拿起抹布、拖把打扫起来，边干边小声议论：“咱们不能输给一个女人。”此后，员工们每天都会习惯性地整理油站内务，对设备进行保养维护，站容站貌焕然一新。

加油站环境改善之后，龙琼发现每天只有寥寥几艘船停靠加油。干净、靓丽的“梧桐树”，为何没能引来“金凤凰”？龙琼反复观察、琢磨，终于发现了其中原委：分销商单次购油量大，但毛利低，只有在发展终端客户上下功夫，才能提升销量。“坐等客户上门不如把客户请进站来。”龙琼想。

她开始收集客户信息，每天乘着油站的小渡船，逐船拜访客户，向顾客发放宣传单。一次，龙琼与加油员发放宣传资料时，遇到“明星6号”货船维修。此前龙琼多次拜访船方都遇到逐客令。借着货船维修的机会，她给客户留下了宣传资料与联系电话。可她没想到，第二天客户给她打来电话，要她为货船送1吨油。多次走访却只换来1吨油的销量，连送货的油钱都挣不回来，大家劝龙琼不要送，可她却坚持乘船送油。事后，船老板对龙琼说：“这次航线长，油箱就差1吨油就满了，我跟很多加油站联系，他们都嫌少不送，还是你们解了燃眉之急。今后我就在你们站加油了。”

随着越来越多的船成为茅坪水上加油站的固定客户，龙琼要求员工为每艘船建立档案，记录客户单位、船舶吨位、主要航段、联系方式等，通过短信、电话、登门拜访等方式加强与客户沟通，把新客户变成老客户，把老客户变成老朋友。

去年，该站销售油品2.28万吨，销量居湖北石油水上加油站第一，龙琼被水上分公司评为“十佳站长”。

站里的客户多了，龙琼却变黑了。原来，她长期在漂浮江面的趸船上工作，三伏天甲板经阳光炙烤，可以煎鸡蛋，不要说光着脚，鞋底薄一点都不敢在甲板上多站，是名副其实的“铁板烧”；三九天船上则寒风凛冽，冷得人牙齿直打颤。经年的风吹雨淋，她皮肤黝黑，被同事们称为“黑珍珠”。



8年没往江里漏一滴油



业绩抓得再好，安全不过关就等于零。龙琼和前任都认定这个道理。在她的带领下，8年来，加油站没发生过一起人身安全事故，也没往江里泄漏过一滴油。

多年来，有件事龙琼一直铭记在心：2010年7月的一天雨后，员工老朱从岸上带了资料和物品上船，经过一段木跳板时，一脚踩空，连人带物掉往江里。老朱没落水，他掉到了安全网里，自己又爬起来了。虽然没有酿成事故，但按照中石化内部严格的管理制度，龙琼依然将此事上报，并总结经验和教训，严防事故发生。

三峡库区的港湾里，停靠和运行着很多船舶，分散在20多公里长的水域里，“有很多几千吨上万吨级的船，无法停靠到我们的趸船上加油。”于是，龙琼和加油站的员工们只能驾驶加油船，奔波穿梭于江上。

拴缆绳、插静电夹、接加油管加油、取样留存……船舶加油量大，而且过程繁琐，加油船一天跑五六趟天就黑了。在这种情况下，能做到8年不泄漏一滴油是很难的。

那么，龙琼和员工们是如何做到的呢？龙琼介绍，中石化湖北石油水上油站管理分公司在安全方面有着严格规定，要求不能泄漏一滴油，并定期开展检查。根据规定，该站每个班组每日交班之前都要仔细检查，查清设备是否完好无损、运转正常，做到“设备运行问题不查清不交、安全隐患不根除不交、安全制度未执行到位不交”。



让员工的心留在船上



10月17日，秋日的峡江，江水凝碧，凉意浸肤。时近中午，龙琼和出船加油的同事们顺利返回，44岁的加油员兼厨师谭子菊已经做好了饭，青椒肉丝、烧茄子、蒜薹肉丝、腌黄瓜、炒土豆片，都是小菜，但香味浓郁，让人食指大动。

吃完饭，一个加油的电话打来，龙琼带领3名加油员系好安全腰带，穿好工作装，驾船往上游水域赶去。

谭子菊才来加油站不久，在她来之前的7年多里，龙琼是加油站里唯一的女性。谭子菊说，在龙琼的带领下，这里像家庭一样温暖。

站里一名加油员和女友相处8年，一直没结婚，因为这份工作收入不高，经济上压力很大，不久前女方提出分手，为此他一直闷闷不乐。龙琼敏锐地发现了这一点，她分别请两人喝茶、谈心，细心劝说，最后两人和好如初，加油员的工作状态也恢复了正常。

35岁的计量员胡亮，已在船上兢兢业业工作6年。2011年9月，他的老父亲检查出肝癌，孝顺的胡亮白天上班，晚上赶回县医院去照顾父亲，但他父亲的病情一直没有得到控制。

龙琼见情况严重，建议胡亮请假照顾父亲，站里调派人手把他的工作顶起来。作为父亲唯一的儿子，在父亲生命的最后一个月，胡亮一直守在他身边，没有留下遗憾。

说起这些事，龙琼说，如果员工在站里得到关心，感受到温暖，他们的心就会在这儿，工作会更有成效。





