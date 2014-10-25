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本报记者张万军 舒均 摄影:记者朱熙勇



近一个多月来，汉川来汉打工的35岁母亲马春姣，一直为失去年幼的儿子悲痛不已。

9月21日是星期天，马春姣到公司去加班。早晨出门时，她还嘱咐独自在家的11岁儿子杨洋，在家看看书或电视，等她中午回来一起吃午饭。

可她再也没有等到与儿子一起吃饭。上午11点多钟，杨洋与3名小伙伴外出玩耍时，一名小伙伴落入深约两三米的水渠中，杨洋和另外两名小伙伴当即手拉手结成“人链”施救。结果同伴得救了，杨洋却因“人链”断裂滑入水中溺亡。

儿子走了，马春姣和丈夫杨波涛多次找到有关部门为儿子申报“见义勇为”称号，一直未获批准。救落水同伴溺亡是否该认定为“见义勇为”，各方看法也不一致。



救同伴时不幸溺亡



前日下午，在武汉市东西湖区107国道旁的16支沟事发现场，3名小伙伴魏永国、孙旭、田荣（均为化名）一起，回忆并还原了杨洋救人溺亡的过程。

据了解，3名小伙伴中，有的是杨洋的同学，有的仅仅与杨洋认识两三个月。因为父母同在九州通医药集团工作，4人成为好朋友，经常聚在一起玩耍。

9月21日上午11点，他们从九州通医药集团宿舍出发，沿着107国道骑自行车。当骑行到16支沟旁时，田荣的自行车链条掉了，杨洋、魏永国帮他一起修好自行车。见手上有不少油污，田荣便去水渠边洗手，突然脚下一滑，掉进深不见底的水渠中。

“救我！救我！”不会游泳的田荣在水中扑腾，并向同伴求救。

看到田荣落水，岸上3人非常着急，可四周看不到一个大人。于是杨洋对魏永国、孙旭说，“你们把我的手拉住，我去救田荣。”于是，杨洋第一个，魏永国第二个，孙旭第三个，3个人手拉着手结成“人链”，希望能将落水的田荣救起来。没想到，这时意外发生了，因为岸边湿滑，“人链”断裂，杨洋也掉入水中。

据田荣回忆，杨洋落水后，还往他背上推了两下，他得以更加接近岸边，最终成功拉住一根水草后爬上了岸。而杨洋用手推他之后，整个身子向水渠中间漂去。在水中挣扎一会儿后，他就沉到了水下。

杨洋落水后，田荣拿起放在岸边的手机，迅速给爸爸打电话求救。田荣爸爸田先生和杨洋母亲马春姣迅速跑到离公司约500米的水渠边，却没有发现杨洋踪影。

在田荣指明杨洋落水位置后，田先生下水搜寻，可并没有找到杨洋。与此同时，马春姣报警，并向公司反映情况。接着，公司10多名同事赶到现场下水搜寻。约半小时后，杨洋被救起，被迅速送到东西湖区人民医院。经过2个小时的抢救，医生最终未能挽回杨洋的生命。



申报“见义勇为”难获认定



办完儿子的后事后，马春姣与丈夫心想，“儿子是因为救人而死的，能不能申报‘见义勇为’称号呢？”

“这么做，我并不是为了得到奖励。奖励再多的钱，也无法弥补我失去儿子的痛苦。”马春姣说，她只想让更多的人记住，她曾经有这么一个勇敢的儿子。

随后，马春姣与丈夫向东西湖区长青街道办、东西湖区综治办等部门递交申报材料，奔走了近一个月时间，可收到的回复是其子不符合“见义勇为”称号申报条件。

近日，记者陪同马春姣找到东西湖区综治办，一位姓郭的工作人员表示，经调查，杨洋救人属实。可杨洋及其3个同伴相互认识，属于结伴出行，小伙伴落水后，杨洋救人的行为，属于团体间的互助互救行为，不符合“见义勇为”称号申报的条件。不过，他们将对此事开展进一步的研究。



是否该认定各方看法不一



对于杨洋父母申报“见义勇为”一事，湖北今天律师事务所律师王万雄建议，应当认定为见义勇为行为。

他认为，一个11岁的孩子，属于限制民事行为能力人，对于自身及其同伴行为的危险性并无充分理解；相约一起玩耍，同伴在水中洗手，其他同伴并无过错；见同伴落水，不顾自身安危而实施救助，就是见义勇为。认定该行为属见义勇为，将给社会以积极的引导作用。

武汉大学社会学教授周运清说，“见义勇为”称号评定的出发点是树立社会正气，相关部门不应该机械地运用条条框框来审核、比对申请人的条件。

周运清认为，现在社会最需要鼓励的是见义勇为的精神，不论当事人之间是否认识，只要确实存在主动救人的行为，当事人的精神就值得宣扬。很多当事人的家人申报“见义勇为”称号并不是为了所谓的荣誉、利益，而是社会的认可。为弘扬正气，相关部门应从实际出发，不断完善相关规定。

不过，也有不愿透露姓名的社会学者认为，父母希望孩子有个名分是可以理解的，但认定的时候必须谨慎。一直以来，社会上都不提倡未成年人以生命为代价去挽救他人生命，更多人希望孩子们“见义智为”。孩子舍命救人被认定为“见义勇为”，可能引起其他未成年人模仿。



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小孩救同伴是否算见义勇为

各地做法不同



1、2014年4月22日下午，四川达州市大竹县周家镇8岁女孩李微微为救落水同伴，不幸溺水身亡，家人为其申报“见义勇为”，未获得批准。当地相关部门负责人称，一是在《四川省保护和奖励见义勇为条例》中，对未成年人实施此种行为没有明确规定；二是李微微属于未成年人，不具备完全行为能力，在没有自保能力或不明确危险的情况下救人，不具备“见义勇为”的相关要件。

2、2013年1月27日，山东省定陶县5名少年结伴到湖边玩耍时，一人掉入冰窟，在营救落水伙伴过程中，两个男孩溺水身亡。两名溺亡少年的家长给孩子申报“见义勇为”，未获批准。当地有关部门称两个孩子的行为不能算“见义勇为”，根据《山东省见义勇为人员奖励和保护条例》，两个男孩的救人举动是在履行自己的“特定义务”。

3、2012年8月15日，云南省昭通市大关县翠华镇11岁少年王正涛英勇营救落水同伴小洪，不幸溺亡，后来他被云南省政府授予“见义勇为英雄”称号。

4、2012年4月28日，11岁的北京少年小林与两位同伴到一个垂钓园玩耍时，一位同伴掉进水中，小林将其救起，自己却溺亡。后来，小林被北京市授予“见义勇为”称号。





