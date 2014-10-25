查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 今日焦点 ·图文：武汉民间金融指数明年发布 ·在鄂参与科技成果转化最高获投资额五成有偿注资 ·帮创新企业迈过融资难这道坎 ·声音 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：武汉民间金融指数明年发布 · 在鄂参与科技成果转化最高获投资 · 帮创新企业迈过融资难这道坎 · 声音 3 今日焦点 2014.10.25 星期六 声音 楚天都市报讯 须警惕网贷风险集中爆发



中国社科院金融市场研究室主任杨涛称，须承认P2P网络借贷的积极作用，不过，也要警惕风险。

杨涛拿上世纪90年代曾高度繁荣的农村金融机构作类比，当年门槛低人人都可以办农村金融机构，但后来风险集中爆发，“如果按照这个套路发展，P2P可能成为互联网金融风险爆发的重灾区。”



新三板将是中国的纳斯达克



在资本市场有着“新三板教父”之称的中关村新三板学院院长程晓明表示，武汉在新三板市场有很大优势，有意登陆的科技型中小企业，最好不要再观望了。

程晓明乐观预计，新三板将是中国的纳斯达克，会产生中国的苹果、微软、谷歌。中国的创新公司，绝大部分会在新三板产生。



温州正着手建设民间版信用征信系统



温州市金融办副主任叶新明坦承，今年来，温州民间借贷规模比去年同期仍有萎缩，尚未从危机的寒意中完全复苏。温州民间借贷危机，最大的教训是信用体系不完善。

在危机发生前，温州金融生态环境较差，信用问题突出，不过，信用体系的重建并非一日之功。叶新明透露，温州正着手建设民间版信用征信系统，由第三方信用服务机构执行，并呼吁与央行征信系统以及政府公共信息平台实现信息共享与互联。

记者赵杰 陈玉洁 张颖





