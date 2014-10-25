图文：武汉民间金融指数明年发布在鄂参与科技成果转化最高获投资额五成有偿注资帮创新企业迈过融资难这道坎声音
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 第3版 今日焦点
·图文：武汉民间金融指数明年发布
·在鄂参与科技成果转化最高获投资额五成有偿注资
·帮创新企业迈过融资难这道坎
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楚天都市报电子版
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3 今日焦点 2014.10.25 星期六
声音
    楚天都市报讯 须警惕网贷风险集中爆发
    
    中国社科院金融市场研究室主任杨涛称，须承认P2P网络借贷的积极作用，不过，也要警惕风险。
    杨涛拿上世纪90年代曾高度繁荣的农村金融机构作类比，当年门槛低人人都可以办农村金融机构，但后来风险集中爆发，“如果按照这个套路发展，P2P可能成为互联网金融风险爆发的重灾区。”

    新三板将是中国的纳斯达克

    在资本市场有着“新三板教父”之称的中关村新三板学院院长程晓明表示，武汉在新三板市场有很大优势，有意登陆的科技型中小企业，最好不要再观望了。
    程晓明乐观预计，新三板将是中国的纳斯达克，会产生中国的苹果、微软、谷歌。中国的创新公司，绝大部分会在新三板产生。

    温州正着手建设民间版信用征信系统

    温州市金融办副主任叶新明坦承，今年来，温州民间借贷规模比去年同期仍有萎缩，尚未从危机的寒意中完全复苏。温州民间借贷危机，最大的教训是信用体系不完善。
    在危机发生前，温州金融生态环境较差，信用问题突出，不过，信用体系的重建并非一日之功。叶新明透露，温州正着手建设民间版信用征信系统，由第三方信用服务机构执行，并呼吁与央行征信系统以及政府公共信息平台实现信息共享与互联。
    记者赵杰 陈玉洁 张颖


   