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·在鄂参与科技成果转化最高获投资额五成有偿注资
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图文：武汉民间金融指数明年发布
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在鄂参与科技成果转化最高获投资
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今日焦点
2014.10.25 星期六
声音
楚天都市报讯 须警惕网贷风险集中爆发
中国社科院金融市场研究室主任杨涛称，须承认P2P网络借贷的积极作用，不过，也要警惕风险。
杨涛拿上世纪90年代曾高度繁荣的农村金融机构作类比，当年门槛低人人都可以办农村金融机构，但后来风险集中爆发，“如果按照这个套路发展，P2P可能成为互联网金融风险爆发的重灾区。”
新三板将是中国的纳斯达克
在资本市场有着“新三板教父”之称的中关村新三板学院院长程晓明表示，武汉在新三板市场有很大优势，有意登陆的科技型中小企业，最好不要再观望了。
程晓明乐观预计，新三板将是中国的纳斯达克，会产生中国的苹果、微软、谷歌。中国的创新公司，绝大部分会在新三板产生。
温州正着手建设民间版信用征信系统
温州市金融办副主任叶新明坦承，今年来，温州民间借贷规模比去年同期仍有萎缩，尚未从危机的寒意中完全复苏。温州民间借贷危机，最大的教训是信用体系不完善。
在危机发生前，温州金融生态环境较差，信用问题突出，不过，信用体系的重建并非一日之功。叶新明透露，温州正着手建设民间版信用征信系统，由第三方信用服务机构执行，并呼吁与央行征信系统以及政府公共信息平台实现信息共享与互联。
记者赵杰 陈玉洁 张颖