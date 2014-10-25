查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 今日焦点 ·图文：武汉民间金融指数明年发布 ·在鄂参与科技成果转化最高获投资额五成有偿注资 ·帮创新企业迈过融资难这道坎 ·声音 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：武汉民间金融指数明年发布 · 在鄂参与科技成果转化最高获投资 · 帮创新企业迈过融资难这道坎 · 声音 3 今日焦点 2014.10.25 星期六 全国人大常委会委员辜胜阻表示 帮创新企业迈过融资难这道坎 楚天都市报讯 （记者张颖）“创业是九死一生的事情，想要活下来必须迈过三道坎，第一个就是融资难。”昨日金博会论坛上，全国人大常委会委员、民建中央副主席辜胜阻的一席话，让在座不少企业负责人频频点头。

当前，创业浪潮席卷全国。在武汉，各类创业比赛、创业孵化器层出不穷。其中，尤以互联网创业、大学生创业居多。“科技型创业企业，在美国死亡率是50%，在中国死亡率是80%。”针对眼下的科技创业浪潮，辜胜阻尤为担忧并不理想的融资环境，会成为科技转化为生产力的拦路石。辜胜阻称，结合他8年的主管科技经验看，绝大多数科技型创业项目，因为核心资产是新技术，缺少银行等金融机构认可的抵押物，或将难逃长不大命运，成为“老小树”。

即便是规模较大的科技型企业，辜胜阻认为，在恶劣的融资环境里，也会碰得头破血流。他说：“前不久，我亲眼见证了一个科技企业的没落。”某沿海城市一家规模上亿元的企业，在业务扩张期，先向银行借款，到期后银行要求先还款、再续期。该企业老板冒险借下一笔利息高昂的过桥贷款还给银行。不料，还款后银行不再续约。过桥贷款到期后，因利滚利、企业无力偿还。企业老板家人被过桥贷款方绑架。无奈之下，老板变卖企业资产，最终跑路了事。

“一个本来很有前景的科技型企业，就这样死掉了！”辜胜阻认为，在科技型创业越来越常见的社会环境下，如何让金融支撑科技发展，是个值得深思的大问题。

辜胜阻说，科技金融不是简单的科技加金融。而是通过一系列金融制度的创新安排，推进科技创新与金融创新的深度融合。具体而言，一是要提高科技成果产业化率；二是显著扩大直接融资比重，构建多层次资本市场体系；三是要在高新区发展由民间资本发起的城市社区中小银行，让民间资本支持民营中小企业；四是要大力发展支持创业创新的科技成果孵化和天使投资，支持初创企业，鼓励更多的人通过创业实现创新。





