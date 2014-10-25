图文：武汉民间金融指数明年发布在鄂参与科技成果转化最高获投资额五成有偿注资帮创新企业迈过融资难这道坎声音
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 第3版 今日焦点
·图文：武汉民间金融指数明年发布
·在鄂参与科技成果转化最高获投资额五成有偿注资
·帮创新企业迈过融资难这道坎
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楚天都市报电子版
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3 今日焦点 2014.10.25 星期六
全国人大常委会委员辜胜阻表示
帮创新企业迈过融资难这道坎
    楚天都市报讯 （记者张颖）“创业是九死一生的事情，想要活下来必须迈过三道坎，第一个就是融资难。”昨日金博会论坛上，全国人大常委会委员、民建中央副主席辜胜阻的一席话，让在座不少企业负责人频频点头。
    当前，创业浪潮席卷全国。在武汉，各类创业比赛、创业孵化器层出不穷。其中，尤以互联网创业、大学生创业居多。“科技型创业企业，在美国死亡率是50%，在中国死亡率是80%。”针对眼下的科技创业浪潮，辜胜阻尤为担忧并不理想的融资环境，会成为科技转化为生产力的拦路石。辜胜阻称，结合他8年的主管科技经验看，绝大多数科技型创业项目，因为核心资产是新技术，缺少银行等金融机构认可的抵押物，或将难逃长不大命运，成为“老小树”。
    即便是规模较大的科技型企业，辜胜阻认为，在恶劣的融资环境里，也会碰得头破血流。他说：“前不久，我亲眼见证了一个科技企业的没落。”某沿海城市一家规模上亿元的企业，在业务扩张期，先向银行借款，到期后银行要求先还款、再续期。该企业老板冒险借下一笔利息高昂的过桥贷款还给银行。不料，还款后银行不再续约。过桥贷款到期后，因利滚利、企业无力偿还。企业老板家人被过桥贷款方绑架。无奈之下，老板变卖企业资产，最终跑路了事。
    “一个本来很有前景的科技型企业，就这样死掉了！”辜胜阻认为，在科技型创业越来越常见的社会环境下，如何让金融支撑科技发展，是个值得深思的大问题。
    辜胜阻说，科技金融不是简单的科技加金融。而是通过一系列金融制度的创新安排，推进科技创新与金融创新的深度融合。具体而言，一是要提高科技成果产业化率；二是显著扩大直接融资比重，构建多层次资本市场体系；三是要在高新区发展由民间资本发起的城市社区中小银行，让民间资本支持民营中小企业；四是要大力发展支持创业创新的科技成果孵化和天使投资，支持初创企业，鼓励更多的人通过创业实现创新。


   