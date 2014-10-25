图文：武汉民间金融指数明年发布在鄂参与科技成果转化最高获投资额五成有偿注资帮创新企业迈过融资难这道坎声音
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 第3版 今日焦点
·图文：武汉民间金融指数明年发布
·在鄂参与科技成果转化最高获投资额五成有偿注资
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楚天都市报电子版
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3 今日焦点 2014.10.25 星期六
在鄂参与科技成果转化最高获投资额五成有偿注资
    楚天都市报讯 （记者郭习松 彭肇一 通讯员卓家峰）在昨日举行的第七届中国中部（湖北）创业投资大会上，省政协副主席、科技厅厅长郭跃进透露我省推动创业投资发展新打算：在继续用好用足现有省级创投引导基金基础上，吸引更多省内外社会资本参与发展创业投资，使全省创业投资基金规模达到100亿元；启动科技成果大转化工程，对投资相应成果或依托成果新创办企业的，将在省成果转化基金中按照投资基金投资额的40%-50%给予有偿注资，同时配套其他优惠政策，具体的实施办法和细则将在下月公布。
    郭跃进表示，只有真正建成以企业为主体、以市场为导向的技术创新体系，才能激励更多的投资参与推动我省科技成果转化。他透露，明年我省将重点围绕着“出成果、促转化”深化全省科技体制改革，尤其是财政科技资金投入方式改革，以科技计划项目为纽带，创新科技计划的分配方式，通过实施“科技企业创业与培育工程”等举措，使我省科教资源优势得到进一步释放。会上，华融天泽、第一创业、上海延华等与湖北高投分别签署创立湖北智能制造与技术服务、湖北智慧城市等3支战略新兴产业基金和2支科技成果转化基金合作协议，基金规模10亿元，首期2.5亿元。


   