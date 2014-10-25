查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 今日焦点 ·图文：武汉民间金融指数明年发布 ·在鄂参与科技成果转化最高获投资额五成有偿注资 ·帮创新企业迈过融资难这道坎 ·声音 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：武汉民间金融指数明年发布 · 在鄂参与科技成果转化最高获投资 · 帮创新企业迈过融资难这道坎 · 声音 3 今日焦点 2014.10.25 星期六 在鄂参与科技成果转化最高获投资额五成有偿注资 楚天都市报讯 （记者郭习松 彭肇一 通讯员卓家峰）在昨日举行的第七届中国中部（湖北）创业投资大会上，省政协副主席、科技厅厅长郭跃进透露我省推动创业投资发展新打算：在继续用好用足现有省级创投引导基金基础上，吸引更多省内外社会资本参与发展创业投资，使全省创业投资基金规模达到100亿元；启动科技成果大转化工程，对投资相应成果或依托成果新创办企业的，将在省成果转化基金中按照投资基金投资额的40%-50%给予有偿注资，同时配套其他优惠政策，具体的实施办法和细则将在下月公布。

郭跃进表示，只有真正建成以企业为主体、以市场为导向的技术创新体系，才能激励更多的投资参与推动我省科技成果转化。他透露，明年我省将重点围绕着“出成果、促转化”深化全省科技体制改革，尤其是财政科技资金投入方式改革，以科技计划项目为纽带，创新科技计划的分配方式，通过实施“科技企业创业与培育工程”等举措，使我省科教资源优势得到进一步释放。会上，华融天泽、第一创业、上海延华等与湖北高投分别签署创立湖北智能制造与技术服务、湖北智慧城市等3支战略新兴产业基金和2支科技成果转化基金合作协议，基金规模10亿元，首期2.5亿元。





