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图文：武汉民间金融指数明年发布
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在鄂参与科技成果转化最高获投资
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今日焦点
2014.10.25 星期六
在鄂参与科技成果转化最高获投资额五成有偿注资
楚天都市报讯 （记者郭习松 彭肇一 通讯员卓家峰）在昨日举行的第七届中国中部（湖北）创业投资大会上，省政协副主席、科技厅厅长郭跃进透露我省推动创业投资发展新打算：在继续用好用足现有省级创投引导基金基础上，吸引更多省内外社会资本参与发展创业投资，使全省创业投资基金规模达到100亿元；启动科技成果大转化工程，对投资相应成果或依托成果新创办企业的，将在省成果转化基金中按照投资基金投资额的40%-50%给予有偿注资，同时配套其他优惠政策，具体的实施办法和细则将在下月公布。
郭跃进表示，只有真正建成以企业为主体、以市场为导向的技术创新体系，才能激励更多的投资参与推动我省科技成果转化。他透露，明年我省将重点围绕着“出成果、促转化”深化全省科技体制改革，尤其是财政科技资金投入方式改革，以科技计划项目为纽带，创新科技计划的分配方式，通过实施“科技企业创业与培育工程”等举措，使我省科教资源优势得到进一步释放。会上，华融天泽、第一创业、上海延华等与湖北高投分别签署创立湖北智能制造与技术服务、湖北智慧城市等3支战略新兴产业基金和2支科技成果转化基金合作协议，基金规模10亿元，首期2.5亿元。