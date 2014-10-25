查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 今日焦点 ·图文：武汉民间金融指数明年发布 ·在鄂参与科技成果转化最高获投资额五成有偿注资 ·帮创新企业迈过融资难这道坎 ·声音 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：武汉民间金融指数明年发布 · 在鄂参与科技成果转化最高获投资 · 帮创新企业迈过融资难这道坎 · 声音 3 今日焦点 2014.10.25 星期六 图文：武汉民间金融指数明年发布 每日发布民间借贷利率 融资者可货比三家 楚天都市报讯 图为：民间金融发展与地方金融监管武汉圆桌会议现场 记者朱熙勇摄



（记者赵杰）集聚了168家民间金融机构，武汉民间金融一条街已开放5个月，关于民间金融定价的“武汉指数”也即将浮出水面。昨日，在民间金融与地方金融监管武汉圆桌会议上，武汉民间金融指数上线试运行，经调试后，“武汉指数”将于明年元旦正式发布。

武汉民间金融指数通过抓取民间金融街上各金融机构的业务反馈数据得出，共包含平均利率、小额贷款利率、景气指数三类，每一类又分为中、短、长期。其中，前两类给有融资需求的个人和企业提供了清晰的成本参考，融资者可靠每天“武汉指数”货比三家，选择性价比较高的融资渠道。景气指数则反映了金融街内部运行与外部经济环境的交叉作用，该指数由市场供需两面选取27个指标经计算后合成，设定100为中间值，高于100为景气，低于100则为不景气。

“指数确实提高了融资者的议价能力，但也会吸引更多优质借款人，行业也将加快大浪淘沙的洗牌过程。”武汉一起好金融总经理祁守艳说。

目前，国内已经形成的民间融资价格指数有“广州指数”、“温州指数”“上海指数”等，“武汉指数”是目前中部地区唯一民间金融指数。武汉市金融办副主任梅林介绍，“武汉指数”试运行期间，将不断完善数据模型，明年元旦起将正式每日更新发布。





